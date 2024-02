Esordisce in Italia la Citroën e-C3, la mobilità elettrica low cost

La nuova Citroën ë-C3 ha fatto il suo debutto in Italia, con una presentazione presso lo showroom Citroën di via Gattamelata a Milano. L’evento ha segnato non solo il lancio di un veicolo ecologico, ma anche l’introduzione di una nuova politica dei prezzi sulle EV, che riflette appieno i valori e il posizionamento del marchio.

La ë-C3 si presenta come un’opzione rivoluzionaria per chiunque desideri abbracciare la mobilità elettrica, offrendo una proposta che si distingue per la sua accessibilità e praticità. Grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroën” e agli incentivi governativi recentemente approvati, l’acquisto di questo veicolo diventa davvero conveniente: anticipo zero e un canone mensile a partire da soli 49 euro, con inclusa anche una Wallbox per la ricarica.

Con dimensioni compatte di 401 cm, la nuova Citroën ë-C3 incarna tutti i principi fondamentali del marchio. Con due allestimenti distinti, You e Max, il veicolo offre una gamma di opzioni che si adattano alle esigenze di ogni cliente.

Inoltre, il processo di acquisto risulta essere assolutamente semplice e chiaro, sia in concessionaria che online. La Citroën ë-C3 rappresenta, dunque, un passo avanti significativo nel settore della mobilità elettrica per il brand, offrendo un’opzione accessibile e conveniente per chiunque desideri abbracciare uno stile di vita più sostenibile.

Caratteristiche dell’auto

L’auto offre sedili posteriori frazionabili 60-40, un optional disponibile sulla versione Max ma non incluso nella versione base. Con una larghezza tra i passaruota posteriori di 1015 mm, c’è spazio sufficiente per adattarsi a vari carichi, mentre i 310 litri di volume del bagagliaio dietro i sedili posteriori forniscono ampio spazio per le spese quotidiane e molto altro ancora.

La piattaforma nativa BEV (Battery Electric Vehicle) incorpora un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh, progettato per garantire un’autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP. Con la ricarica rapida a corrente continua da 100 kW, è possibile passare dal 20% all’80% della capacità della batteria in soli 26 minuti.

Per la ricarica standard a corrente alternata, ci vogliono circa 4 ore e 10 minuti utilizzando una potenza di 7 kW, o 2 ore e 50 minuti se si dispone di una potenza di 11 kW. L’accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata, sia domestiche che pubbliche, è semplificato grazie al cavo Mode 3 incluso, che consente la ricarica a casa tramite una Wallbox e presso le stazioni di ricarica pubbliche. Questo cavo supporta la ricarica da una Wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW.

Dotata di un motore da 83 kW (113 CV) e un cambio automatico, la Nuova ë-C3 offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e raggiunge una velocità massima di 135 km/h. Queste caratteristiche la rendono ideale per l’utilizzo quotidiano, soprattutto nelle città e nelle aree suburbane, offrendo sia potenza che prestazioni affidabili per affrontare le sfide del traffico urbano.

