Malfunzionamento Apple Pay in Ungheria porta addebiti imprevisti

Un serio malfunzionamento di Apple Pay si sta verificando in Ungheria, con diversi utenti che lamentano inspiegabili addebiti in rapida successione.

Alcune persone riferiscono di avere notato transazioni multiple nonostante non abbiano effettuato alcun acquisto, con un una persona che è arrivata a segnalare 74 operazioni inspiegabili una dopo l’altra nella cronologia delle transazioni, per un totale di 1500$.

Le operazioni in questione sembrano legate a precedenti abbonamenti annullati, e in alcuni casi gli importi corrispondono a precedenti acquisti effettuati dall’utente sull’App Store.

Lo riferisce il sito statuintese Macrumors, spiegando che il problema sembra riguardare varie banche ed emittenti di carte che aderiscono a Apple Pay in Ungheria.

Secondo diversi siti ungheresi, il problema coinvolge le principali banche che operano in Ungheria, e molte di queste sono sommerse da richieste di utenti che chiedono di risolvere il problema causato dal misterioso malfunzionamento.

OTP Bank in Ungheria conferma un “vasto numero di addebiti ingiustificati” con più carde; non è chiaro quale sia la causa del malfunzionamento, ma l’inconveniente sembra legato sul versante Apple.

Sul sito web della Raiffeisen Bank è riportato che la banca sta lavorando con Apple per risolvere il problema: “Informiamo i nostri clienti che a causa di un problema tecnico con un partner esterno sulle carte bancarie di alcuni nostri clienti potrebbero evidenziare incorrettamente addebiti dall’App Store di Apple. I nostri colleghi hanno contattato funzionari di Apple e il problema è in fase di risoluzione”. Agli utenti si suggerisce di tenere sotto controllo addebiti inaspettati, e di contattare la propria banca se notano spese non autorizzate.