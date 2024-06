Anche iPadOS 18 si piega alle modifiche imposte dall’UE

Pubblicità

Nella seconda beta di iPadOS 18, versione che nel momento in cui scriviamo è disponibile per i soli sviluppatori, Apple ha integrato modifiche che permettono agli utenti iPad residenti all’interno dell’Unione Europea di scaricare app da marketplace alternativi e altre modifiche imposte dall’Ue con il Digital Markets Act (DMA), la normativa sui mercati digitali che stabilisce una serie di criteri, compreso l’obbligo di offrire motori browser alternativi e opzioni per l’elaborazione di pagamenti nelle app e la distribuzione di app per iOS.

Le novità sono analoghe a quelle viste a inizio anno su iOS da iOS 17.4 in poi, con cambiamenti per il sistema operativo, Safari e l’App Store che interesseranno le app nell’Unione Europea (UE), al fine di conformarsi al Digital Markets Act (DMA).

Ad aprile, l’Ue ha stabilito che anche iPadOS è da considerare “gatekeeper”, in altre parole con caratteristiche che potrebbero mettere a repentaglio la concorrenza e i consumatori, perché tendente al monopolio, e potenzialmente in grado di dominare in vari campi, ed Apple è stata costretta ad aprire diversi aspetti, per consentire alla concorrenza di offrire prodotti e servizi, alternativi a quelli di serie nel sistema operativo.

Apple ha predisposto nuove opzioni per l’elaborazione dei pagamenti e il download delle app su iPadOS, e come già visto su iOS, sono disponibili nuovi strumenti e API che consentono agli sviluppatori di offrirle le proprie app iOS in download da marketplace di app alternativi, sono nuovi framework e API per la creazione di app store alternativi, nuovi framework e API per motori browser alternativi, per consentire agli sviluppatori l’uso di motori browser diversi da WebKit con i browser e per le app che offrono esperienze di navigazione in-app.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

