Manfrotto Manhattan Runner-50, il trolley per fotografi in viaggio

Manfrotto ha da poco ampliato la collezione di borse fotografiche Manhattan con il trolley Runner-50, progettato per i fotografi che sono spesso in viaggio accompagnati dalla propria attrezzatura fotografica.

Questa valigia è conforme alle normative più severe delle compagnie aeree relative alle dimensioni dei bagagli a mano ed è una valida soluzione per viaggi di due o tre giorni al massimo. Come tutte le borse della collezione Manhattan, Runner-50 presenta una struttura rigida all’interno che garantisce la protezione del suo contenuto e un tessuto resistente e idrorepellente all’esterno.

Comprende una copertura per la pioggia in caso di condizioni atmosferiche proibitive mentre l’attrezzatura fotografica è contenuta in un inserto rimovibile dotato del sistema di divisori Flexy Camera Shell, in grado di adattarsi a kit di diverse dimensioni.

Tutto ciò che sostanzialmente i fotografi devono fare è decidere cosa portare nel proprio viaggio e modulare i divisori di conseguenza così da adattarli all’attrezzatura del momento. Il punto di forza di questo trolley sono le varie configurazioni possibili: può contenere unicamente attrezzatura fotografica o essere disposto per accogliere al 70% l’attrezzatura fotografica e al 30% gli oggetti personali, oppure diventare una semplice valigia per i soli effetti personali quando si viaggia senza fotocamera.

Quando invece è necessario uno spazio aggiuntivo per gli oggetti personali, allora l’inserto può essere facilmente rimosso e addirittura indossato come uno zaino. In alternativa può essere utilizzato per riporre l’attrezzatura fotografica quando non è utilizzata.

Per quanto riguarda il resto, Manfrotto Manhattan Runner-50 è dotato di diverse tasche interne e due esterne per un facile accesso al vano in cui è riposta l’attrezzatura, due ruote e maniglie ergonomiche superiori, laterali e inferiori, nonché dettagli antiscivolo per consentire una maggiore stabilità e un attacco per treppiede all’esterno.

Completa il tutto la chiusura zip compatibile con lucchetto TSA (non incluso) e la tasca frontale imbottita ad accesso rapido, separata dallo scomparto principale, che può ospitare un computer portatile da 15” ed è molto comoda per i controlli di sicurezza degli aeroporti.

Se siete interessati all’acquisto c’è una buona notizia: Manfrotto Manhattan Runner-50 è già in vendita su Amazon al prezzo di 289,99 euro.