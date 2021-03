Marshall Mode II offrono «bassi ruggenti» senza fili

La leggendaria azienda audio Marshall ha rilasciato la sua ultima creazione, i nuovi auricolari completamente senza fili Mode II, i primi per il marchio rock-n-roll, che arrivano proprio nel momento in cui si attende da Apple un aggiornamento degli AirPods.

I nuovi auricolari true wireless Marshall Mode II presentano un design a bottone, quindi diverse rispetto allo standard stile AirPods, immediatamente riconoscibile che rende omaggio alla ricca storia del marchio. Ogni auricolare ha il logo “M” incassato sulla parte esterna gommata nero opaco. Il nome completo di Marshall è invece ben visibile sulla parte superiore della custodia di ricarica.

Gli auricolari Mode II sono ottimizzati per la resistenza all’acqua e al sudore, con certificazione IPX4. Ogni auricolare ha cuscinetti intercambiabili per adattarsi a una varietà di dimensioni di orecchio e l’esterno degli auricolari è sensibile al tocco per controllare la riproduzione e le telefonate.

Con una singola carica, gli utenti potranno aspettarsi cinque ore di ascolto grazie alla batteria interna in ognuno degli auricolari, con altre quattro ricariche grazie alla batteria presente nella custodia. Ciò significa un totale di 25 ore di ascolto totale. La custodia si ricarica tramite USB-C, ma può anche essere caricata in wireless su qualsiasi caricabatterie Qi. L’audio è prodotto da potenti driver personalizzati da 6 mm, per quello che Marshall descrive come “audio fragoroso” con “bassi ruggenti e alti nitidi”.

Gli utenti hanno anche la possibilità di regolare manualmente l’equalizzatore a proprio piacimento, come accade con altri dispositivi audio Bluetooth Marshall. Sono già disponibili per in preordine dal sito ufficiale Marshall al prezzo di 179 dollari, circa 150 euro al cambio, con le spedizioni che inizieranno dal 18 marzo. Diversi dispositivi Marshall sono disponibili da questa pagina di Amazon, è probabile che arrivino anche i nuovi Mode II.

Gli auricolari arrivano in un momento in cui si è iniziato a parlare del possibile arrivo di una versione aggiornata di AirPods. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei prodotti Marshall sono disponibili da questa pagina, invece per tutti gli articoli dedicati a dispositivi audio e più in generale all’audio digitale sono disponibili da questo collegamento.

