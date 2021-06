Meater e Meater Plus: i termometri smart per la grigliata in offerta Prime Day

Meater Plus è un termometro senza fili per tenere d’occhio la temperatura della carne in cottura. L’app per smartphone alla quale si abbina tramite Bluetooth aiuta a cucinare la più succosa bistecca, pollo, tacchino, pesce o altre carni in maniera perfetta ogni volta. Utilizza un doppio sensore per stimare il tempo di cottura totale e tramite le notifiche invia avvisi di cottura anche su più dispositivi contemporaneamente, in questo modo ci si potrà dedicare ad altro mentre il cibo è in cottura.

E’ in grado di rilevare una temperatura interna massima di 100°C ed esterna massima di 275°C, è costruito in ceramica e acciaio inossidabile spazzolato e resiste all’acqua, oltre ad essere facile da pulire. Usa una batteria ministilo AAA che può essere ricaricata tramite la base in bambù inclusa in confezione, dove è incluso anche un supporto magnetico per attaccare il termometro a qualsiasi superficie metallica.

MEATER Plus può essere utilizzato in una varietà di metodi di cottura, dal barbecue all’affumicatore, dal girarrosto al classico forno.

Dopo l’utilizzo, la sonda può essere direttamente inserita nella lavastoviglie, perché, grazie all’alta qualità dei materiali, una volta lavata, tornerà come nuova.

Le tipologie di carni e tagli contemplate sono innumerevoli e vengono costantemente arricchite. Non solo carni della tradizione italiana come pollo, manzo, maiale, agnello, anatra, ma anche vari pesci, tra cui salmone, tonno e trota, fino ad arrivare a selezioni al passo con l’innovazione del mondo food, come aragosta, cervo e canguro. È così possibile lanciarsi alla scoperta di nuovi sapori, per un’esperienza di cucina customizzata sulle diverse esigenze di ognuno.

I modelli sono due (base e Plus) e si differenziano per la porta del Blutooth.

Il modello base Meater e’ in vendita per il Prime Day a 69,70 Euro invece di 95 €

100% senza fili: il primo termometro per carne senza fili. Monitora le tue cotture attraverso la App gratuita disponibile in Italiano per smartphones e tablet iOS / Android.

2 sensori, 1 sonda: i sensori a doppia temperatura possono monitorare la temperatura interna della tua cottura fino a 100°C e la temperatura ambiente/esterna fino a 275°C contemporaneamente. Lavabile in lavastoviglie.

Sistema di Cottura Guidata: ti guida attraverso ogni fase del processo di cottura per garantire risultati perfetti. È inoltre possibile impostare avvisi/notifiche personalizzati in base alla temperatura e/o al tempo.

Algoritmo Avanzato per la stima del tempo: può stimare per quanto tempo durerá la cottura e far riposare la pietanza per pianificare al meglio il tuo tempo.

Connectivity Suite: monitora le tue cotture da un telefono, tablet, Alexa, computer, tramite Bluetooth, WiFi o MEATER Cloud per la migliore gamma wireless.

Il modello più potente Meater Plus è in vendita per il Prime Day a 83,30 Euro invece che 119

Raggio Bluetooth esteso fino a 50 metri

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day: