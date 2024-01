Mecool KM2 Plus, l’Android TV Box in offerta

Se siete alla ricerca di una TV box con Android TV a bordo, allora Mecool KM2 Plus potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di un aggiornamento alla versione precedente, che ne incrementa le potenzialità. Al momento la si acquista direttamente a questo indirizzo.

Il Mecool KM2 Plus si presenta come un Android TV Box all’avanguardia, mosso dal Chip Amlogic S905X4-B, abbinato a 2GB di RAM DDR4 e una memoria interna da 16GB eMMC. La connettività WiFi dual-band 2.4G e 5G 2 assicura una connessione affidabile, mentre il sistema operativo Android TV certificato Google 11.0 garantisce un’esperienza utente ottimizzata.

Mecool KM2 Plus dispone di diverse interfacce per una connettività flessibile. Queste includono un’uscita HDMI 2.1 con HPCP2.3 per una riproduzione di alta qualità, una porta USB3.0 e una porta USB2.0 tipo A per trasferimenti dati veloci, una scheda SD per l’espansione della memoria, un’uscita AV per collegamenti tradizionali, una porta RJ45 (100M/10M) per la connessione Ethernet e un’uscita SPDIF per un’esperienza audio avanzata.

Rispetto alla versione precedente, questa Mecool KM2 Plus propone più memoria interna, un chip più potente e anche la versione Bluetooth 5.0, che garantisce una connettività wireless più stabile e una portata migliorata per una facile connessione di dispositivi audio e accessori.

Ancora, KM2 Plus supporta la tecnologia Dolby Atmos, migliorando significativamente l’esperienza audio durante la fruizione di contenuti multimediali come film e giochi.

Si può acquistare a questo indirizzo a circa 70 euro, con possibilità di pagamento in tre rate e con spese di spedizioni completamente gratuite.