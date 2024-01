Nuovo chip VR di Qualcomm per competere a basso costo con il Vision Pro di Apple

Negli ultimi tempi si è tornato a parlare molto di visori per Realtà Virtuale (VR) e Realtà Mista (MR) e il futuro di questi dispositivi dedicati più interessante che mai già da inizio 2024.

Qualcomm ha annunciato Snapdragon XR2+ Gen 2, architettura su singolo chip che con ogni probabilità vedremo alla base di vari visori che dovrebbero presentati quest’anno da brand quali Meta e HTC.

Successore del chip XR2 Gen 2 presentato lo scorso anno, la variante “plus” integra novità sul versante GPU e sulla frequenza della CPU, con migliorie rispettivamente del 15% e del 20%, offre il supporto 4.3K per occhio a 90fps, e la possibilità di disporre di 12 o più telecamere con funzionalità AI on-device. Tra le peculiarità, la possibilità di tracciare meglio i movimenti dell’utente e gli oggetti circostanti, con migliorie in termini di immersività e armoniosità per le esperienze AR/MR.

Hugo Swart, vice presidente e general manager responsabile XR di Qualcomm Technologies, afferma che Snapdragon XR2+ Gen 2 è in grado di portare la produttività e l’intrattenimento XR “su un nuovo livello”, promettendo “immagini cristalline” nelle videate che circondano l’ambiente, con gli oggetti in overlay (sovrapposti a quelli reali) e Desktop virtuali.

Il nuovo chip è pensato per i produttori che vogliono offrire esperienze di alto livello, sulla falsariga di quelle che promette Apple con il suo Vision Pro, visore che dovrebbe essere presentato ufficialmente entro fine mese.

Il chipset Snapdragon XR2+ Gen 2 è stato creato in collaborazione con Google e Samsung, ognuna delle quali ha offerto sue competenze con l’ecosistema Android e lo sviluppo di dispositivi VR. Il terzetto sta collaborando per dare impulso al settore XR, probabilmente in attesa di capire le mosse di Apple e assicurare che futuri dispositivi non sembrino inferiori nel confronto. Non sono da escludere annunci con riferimenti al settore VR/XR nell’ambito del Galaxy Unpacked 2024 di Samsung, anche se solitamente quest’ultimo evento è tipicamente dedicato agli smartphone di punta del produttore sudcoreano.x