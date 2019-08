Meno di 12 euro per l’action cam DV Sport waterproof fino a 30 metri

Incredibile ma vero. Se fino a qualche anno fa le action camera erano affare di pochi, per via dell’alto costo, oggi la si arriva a pagare quasi 10 euro. Quella che vi proponiamo in offerta su eBay, a 11,97 euro, ha dell’incredibile. Incluso nel prezzo anche il case che vi permetterà di immergerla fino a 30 metri.

Chiamata semplicemente DV Sport, l’action camera in offerta ha un’estetica assolutamente comune, identica a quella di mille altri esemplari anche più noti. Fatta in plastica, di colore nero propone una lente con angolo di visuale di 170 gradi, con batteria da 900 mAh, che assicurerà una registrazione continua fino a 90 minuti.

Incluso nel prezzo anche un vasto ventaglio di accessori. Non solo gli attacchi per montarla su un casco o sul manubrio di una bici, ma anche il case per immergerla in acqua, fino ad una profondità di 30 metri. Si tratta di accessori che, nella maggior parte dei casi, valgono certamente più di quanto richiesto per l’intera action cam.

Pesa solo 45 grammi, dunque molto leggera e trasportabile, adatta anche per montarla sui droni con motori brushless. Ha misure davvero contenute, pari a 60 x 40 x 25 mm. Tra gli accessori in dotazione anche un bracciale IR per controllare la camera in remoto, potendo avviare la registrazione, o scattare foto, tramite un semplice tocco al polso.

L’action cam in promozione è disponibile su eBay al prezzo di 11,97 euro. Già oltre 60 vendute, vi consigliamo di accaparrarvene una per poter riprendere le ultime fase della vostra estate.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.