Microsoft mostra per sbaglio un menu Start sperimentale per Windows 10

Microsoft ha per errore rilasciato una versione di Windows 10 che era riservata per uso interno, release che mostra un menu Start riprogettato. La versione distribuita, “Windows 10 build 18947”, era destinata alla divisione Xbox e mostra un menu Start del tutto nuovo, privo delle tradizionali Live Title.

La build interna è stata distribuita esclusivamente con i sistemi a 32 bit e dunque la diffusione è relativamente limitata. Si tratta ad ogni modo di un errore imbarazzante per Microsoft.: la release è apparsa agli utenti registrati sui canali di beta tester Fast Ring, sullo Slow Ring e anche a quelli appartenenti al Release Preview.

Il menu start privo di Live Tiles, riferisce il sito Windows Central, dovrebbe essere simile a quello per Windows Lite, sistema operativo leggero, pensato per essere utilizzato anche da dispositivi con due schermi e dispositivi con i processori Qualcomm.

Il nuovo menu Start della build distribuita per errore non è ancora completato ma lascia immaginare la direzione che si vuole intraprendere, con idee apprezzabili. Da alcune schermate si apprende anche che la stessa build integra anche un tool di ricerca specifico per le GIF nel selettore delle emoji.