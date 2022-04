Zuckerberg vuole l’effetto iPhone per gli occhiali AR di Meta

Per quest’anno è atteso un nuovo Oculus, mentre i primi occhiali smart per la realtà aumentata di Meta sono previsti per il 2024: il colosso dei social investe molto e da tempo in questo settore, tanto che Zuckerberg spera che l’introduzione degli occhiali smart costituisca un cosiddetto «Momento iPhone» per la sua società, vale a dire un nuovo prodotto in grado di stravolgere l’industria e al contempo ridefinire la società stessa.

Lo stato dei lavori in corso e le ambizioni di Zuckerberg emergono da una serie di dichiarazioni raccolte da The Verge da dipendenti ed ex dipendenti del social. Al momento però piani, ambizioni e stato dei prototipi non sembrano puntare nella stessa direzione. Come parte del piano interno denominato Project Nazare il primo modello di occhiali AR del 2024 offrirà realtà aumentata con grafica 3D, tracciamento oculare, fotocamera, audio stereo e design socialmente accettabile.

Sembra che funzioneranno in modo indipendente dallo smartphone, ma hardware e capacità di calcolo richiederanno agli utenti di trasportare un dispositivo con forma e ingombri simili a quelli di uno smartphone. Nella versione più futuristica il controllo avviene tramite un dispositivo da polso con una tecnologia innovativa dell’acquisita CTRL-Labs per rilevare gli impulsi elettrici da polso e braccio.

Le tecnologie indicate comportano costi hardware e prezzo di vendita sostenuti: Zuckerberg potrebbe anche valutare di vendere gli occhiali a prezzo sovvenzionato o inferiore al costo di produzione, come spesso avviene nel mondo delle console, per competere meglio con Apple e altri costruttori.

Questo prototipo viene descritto come quattro volte più pesante di un paio di occhiali tradizionali, non ancora indossabile ma fisso su una scrivania, ciò nonostante con solamente quattro ore di autonomia e ancora lontano dal funzionamento desiderato. Per queste ragioni Meta potrebbe scegliere di affiancare o lanciare un altro prototipo meno futuristico: un paio di occhiali smart connessi al telefono, dotati di un piccolo display per visualizzare le notifiche.

La tabella di marcia di Facebook Meta prosegue con due aggiornamenti hardware per occhiali smart AR sempre più leggeri e compatti, il secondo modello nel 2026 e il terzo modello previsto per il 2028.

Difficile prevedere se davvero gli occhiali smart AR di Meta manterranno promesse e aspettative di Zuckerberg e colleghi, trasformandosi in un prodotto tanto rivoluzionario quanto iPhone per Apple. Le previsioni di vendita vanno da poche decine di migliaia di unità per il primo modello, per lo più per sviluppatori e appassionati, fino alla speranza di decine di milioni di unità vendute entro la fine di questo decennio.

Il primo visore di Apple per realtà aumentata e realtà mista è previsto in arrivo tra la fine di quest’anno e i primi mesi del 2023.