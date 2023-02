Microfono USB-C di FIFINE, per l’audio di qualità su iPad e Mac

Per podcaster, streamer, creatori di contenuti o utenti che vogliono semplicemente migliorare la qualità audio delle videochiamate, la cosa più semplice da fare è acquistare un microfono dedicato. In tal caso sappiate che quello di FIFINE è scontato del 39 %.

Innanzitutto, per il collegamento mette a disposizione una porta USB-C alla quale va infilato il cavo (lungo 2 metri) in dotazione: questo presenta una spina USB-A all’estremità opposta, il che significa che è compatibile coi Mac, i PC e qualche console di gioco, ma chi vuole può acquistare a parte un cavo con doppia spina USB-C (o un adattatore USB-C per spine USB-A) e collegarlo anche ai computer più recenti o perfino a un iPad.

È un microfono di tipo cardioide che presenta un filtro anti-pop in metallo, molto utile per bloccare il rumore del respiro ma anche le goccioline di saliva.

Sulla parte inferiore è presente una manopola per regolare agilmente il Gain, sul fondo invece vicino alla presa USB-C è presente l’ingresso jack audio da 3,5 millimetri dove poter collegare un paio di cuffie per il monitoraggio in diretta di quel che acquisisce il microfono.

Sul lato superiore invece c’è un pulsante touch per silenziare e riabilitare il microfono con uno sfioramento. Vi è incassato un indicatore LED che si accende di rosso per segnalare l’attivazione della funzione di Muto, e di verde invece per far sapere a colpo d’occhio che il microfono è attivo.

Lungo la scocca è presente anche un ultimo pulsante che permette di attivare le luci RGB presenti al suo interno: queste, oltre a dargli visibilità anche nelle stanze buie, gli conferiscono un aspetto molto interessante per gli streamer di videogiochi. Si possono attivare tre diversi effetti di colore, passando dalla colorazione fissa a quella che farà virare gradualmente le luci da un colore all’altro, oppure si può scegliere il più comune effetto arcobaleno.

La promozione

Il microfono USB-C di FIFINE normalmente costa 89,93 € ma in questo momento è scontato del 39%, perciò vi costa 54,69 €.

