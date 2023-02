Samsung Galaxy Book3, connettività multi-device senza soluzione di continuità

Samsung Electronics ha presentato Galaxy Book3, nuova serie di notebook che comprende i modelli Galaxy Book3 Ultra, Book3 Pro 360 e Book3 Pro.

Galaxy Book3 Ultra promette “prestazioni di calcolo elevatissime” e vanta una scheda grafica NVIDIA RTX, Galaxy Book3 Pro 360 adotta un form factor convertibile 2-in-1 touchscreen, utilizzabile anche con S Pen, mentre Galaxy Book3 Pro è indicato come il dispositivo più sottile della sua categoria.

I Galaxy Book3 vantano connettività multi-device senza soluzione di continuità. Tramite Samsung Multi Control (richiede smartphone aggiornati con One UI 5.1, tablet con One UI 4.1 o versioni successive) è possibile spostarsi da una schermata all’altra su diversi dispositivi senza alcuna interruzione; è possibile controllare il PC, il Galaxy Tab e anche lo smartphone Galaxy tramite tastiera e trackpad del notebook, consentendo di copiare, incollare o effettuare il drag-and-drop di contenuti tra i diversi dispositivi.

La funzione Secondo Schermo (richiede Galaxy Tab S7, S7+ e S7 FE con One UI 3.1 o superiore, e S8, S8+ e S8 Ultra) trasforma invece il Galaxy Tab in un secondo monitor: è possibile duplicare o estendere in modalità wireless la schermata dei Galaxy Book3.

L’applicazione Collegamento al telefono consente agli utenti di usufruire della connettività telefono-PC riportando in modo simultaneo la schermata dello smartphone e le relative funzioni direttamente su Galaxy Book3.

Utili anche le funzioni per le credenziali di accesso, con funzionalità che consentono di accedere al proprio account Samsung su Galaxy Book3 per sincronizzare i servizi Galaxy già utilizzati sugli altri dispositivi Galaxy grazie alla funzione Single Sign On e al lettore di impronte digitali.

Tutta la serie utilizza processori Intel Core di 13esima generazione, e Galaxy Book3 Ultra sarà disponibile anche con processore Intel Core i9 H, nonché con scheda grafica dedicata NVIDIA RTX Geforce 4070.

La tecnologia Dynamic AMOLED 2X del produttore utilizzata nei display degli smartphone Galaxy di fascia premium viene utilizzata anche nei modelli Galaxy Book3 Ultra, Pro 360 e Pro. Da evidenziare la risoluzione 3K (2880×1800) e la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Nela serie Galaxy Book3 Pro è possibile scegliere tra un display da 14 pollici o da 16 pollici con un rapporto di formato 16:10.

Per quanto concerne l’audio di Galaxy Book3 Ultra, Pro 360 e Pro, il produttore (qui i dettagli) riferisce di un nuovo sistema di altoparlanti quadrupli, promettendo “un suono pulito, intenso e ricco di bassi”. Il doppio microfono e l’AI Noise Canceling promettono di catturare chiaramente la voce e riducono il rumore di fondo.

Per quanto riguarda le videochiamate, la modalità “Studio Mode” promette immagini migliorate tramite la correzione dell’illuminazione, l’inquadratura automatica e sfondi uniformi.

Galaxy Book3 Ultra sarà disponibile in preordine, in colorazione Grafite, dal 14 al 22 febbraio 2023. Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro saranno invece disponibili in preordine, in colorazione Grafite, dall’01 al 22 febbraio 2023. I prezzi di listino partono da 1599 euro per il Galaxy Book 3 360, 1799 € per il Galaxy Book3 Pro e 2299 € per il Galay Book 3 Pro 360 (configurazioni con 8GB di RAM).