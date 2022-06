Microsoft Defender arriva su Mac, iOS, PC e Android

Microsoft sta lanciando una nuova app di sicurezza per Windows, Mac, iPhone, iPad e Android: come una fenice nasce dalle ceneri di Microsoft Defender, il servizio di protezione antivirus che l’azienda offre da anni su Windows e da cui questa nuova app multipiattaforma prende in prestito il nome, attingendo dal software antivirus esistente e combinandolo a nuove protezioni aggiuntive a misura dei vari dispositivi sui quali viene installata.

La nuova app Microsoft Defender è disponibile da oggi per tutti gli abbonati a Microsoft 365 Personal e Family e le sue funzionalità come dicevamo variano in base alla piattaforma. Su iOS e iPadOS, ad esempio, non c’è la protezione antivirus, e offre invece alcune protezioni contro il phishing web e include una dashboard per gli avvisi degli altri dispositivi.

Su Android invece c’è la protezione antivirus e un motore di ricerca per le app dannose, oltre alla possibilitò di scansionare i collegamenti per proteggere dal phising web. Su Windows invece agisce più come una dashboard anziché sostituire l’app di sicurezza già integrata nel sistema operativo, visualizzando la protezione antivirus esistente da app come quelle di Norton e McAfee, tra gli altri.

Su Windows e Mac include anche avvisi e suggerimenti per mettere in sicurezza tutti gli altri dispositivi. Dichiara Vasu Jakkal, vicepresidente per il settore sicurezza di Microsoft:

Questa nuova app è la naturale progressione del nostro viaggio come azienda attenta alla sicurezza. Questo è solo l’inizio: in futuro offriremo più protezioni all’interno di un’unica dashboard, comprese funzionalità come la protezione dal furto di identità e la connessione online sicura.

Anche se per molti può sembrare superflua, quest’app è in realtà utile per tutti quelli che desiderano proteggere i membri della famiglia e i vari dispositivi utilizzati gestendo il tutto da un’unica postazione. Microsoft poi ha già anticipato che sono in arrivo altre funzionalità, che probabilmente renderanno il servizio ancora più interessante.

Potete scaricarla dai seguenti link cliccando sul nome della piattaforma: iOS, iPadOS, Android, macOS, Windows.