NeWYeS, il quaderno con le pagine cancellabili all’infinito

Con un iPad e l’Apple Pencil potete pure prendere appunti digitalmente, ma l’approccio della carta sulla penna resta comunque imbattibile sotto diversi aspetti, incluso quello di non essere vincolati da una batteria che si scarica. Se non volete rinunciare a questo sistema potete però anche potenziarlo un pochino scegliendo un quaderno “infinito” come quello di NeWYeS attualmente in sconto a 10,79 euro.

Si tratta di una soluzione speciale perché sia esteticamente che proprio dal punto di vista tattile e dell’uso, non è affatto diverso da un quaderno che si può acquistare in cartolibreria. E’ dotato di quaranta pagine a quadretti su cui scrivere con qualsiasi penna, ma se si utilizza quella in dotazione o una simile, allora avviene la magia: basta infatti passarci sopra un panno umido o, al contrario, scaldare la pagina con un asciugacapelli, per far sparire l’inchiostro, e la pagina torna come nuova.

Questa cosa si può fare per più di mille volte – assicura il produttore – senza che le pagine vengano alterate, si consumino o si rovinino in qualche modo. Il fatto che basta un panno umido per cancellare tutto significa anche che se lo usate per prendere appunti all’aperto e comincia a piovere, le gocce non rovineranno le pagine, dandovi così il tempo di riporlo senza che si danneggi in alcun modo.

Se vi state chiedendo qual è il senso di un quaderno come questo, è presto detto: innanzitutto vi permette di risparmiare un sacco di carta, specialmente se lo usate per prendere appunti a scuola che poi, una volta tornati a casa, dovete comunque ricopiare su un quaderno per metterli in ordine e fissarli meglio nella memoria. Ma chiaramente una soluzione come questa è utile anche per tutte le altre informazioni usa-e-getta, come gli appuntamenti della settimana (magari posizionando il quaderno a mo’ di calendario sulla scrivania) o i promemoria delle cose da fare in giornata, come ad esempio la lista della spesa. Un quaderno cancellabile è utile anche a lavoro per una sessione di confronto di idee con i colleghi di lavoro o per prendere appunti in viaggio.

Risparmiando carta fate così del bene anche all’ambiente, perché ogni pagina cancellata è un foglio di carta risparmiato, sia all’albero che lo ha prodotto che all’azienda che ne provvede al suo riciclo.

Non va inoltre dimenticato che, prima di cancellare le pagine, nulla vieta di fotografarle con lo smartphone o scannerizzarle con un’app, come la CamScanner suggerita dal produttore che è in grado di digitalizzare il contenuto ed esportarlo come foto sul rullino, come file PDF o come documento editabile su un software di scrittura.

Chi vuole comprare il quaderno di NeWYeS lo trova in vendita a 10,79 euro: in questo prezzo è inclusa anche la penna, il panno per la pulizia e un set di segnalibri per etichettare le singole pagine.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.