Microsoft, un nuovo capo per Windows e Surface

Microsoft ha nominato Pavan Davuluri, precedentemente a capo della divisione Surface, alla guida dei team che si occupano di Surface e Windows.

La nomina di Davuluri arriva dopo l’uscita a sorpresa di Panos Panay, il precedente responsabile dei team Windows e Surface che ha lasciato Microsoft per assumere il ruolo di responsabile dei dispositivi e dei servizi di Amazon.

A riferirlo è The Verge, spiegando che Davuluri lavora in Microsoft dal 2001 è stato per più di otto anni direttore generale del team Surface e sembra la persona giusta per colmare il vuoto lasciato da Panay.

The Verge ha ottenuto una comunicazione interna di RajeshJha, a capo “experiences and devices” di Microsof, una nota nella quale è delineata la nuova organizzazione. Microsoft ha deciso di mettere insieme i team Windows e dispositivi. “Questo ci consentirà di adottare un approccio olistico nella creazione di sistemi in silicio, esperienze e dispositivi che abbracciano i client Windows e il cloud per l’era AI”, ha spiegato Jha.

Pavan Davuluri risponderà direttamente a Rajesh Jha. Davuluri, come accennato, ha lavorato per Microsoft per oltre 23 anni, ed è stato profondamente coinvolto nel lavoro dell’azienda con Qualcomm e AMD per creare processori personalizzati per i Surface.

Nella fase di transizione, Mikhail Parakhin risponderà a Kevin Scott, ma il suo futuro in Microsoft sembra incerto.

La riorganizzazione arriva in un momento cruciale per la Casa di Redmond, al lavoro su una nuova divisione dedicata all’intelligenza artificiale guidata da Mustafa Suleyman, co-fondatore delle società DeepMind e Inflection. Quest’ultima divisione si occuperà, tra le altre cose, dei team Edge, Copilot e Bing, e accorperà anche il team Web Experience con Jordi Ribas alla guida del team Search, Maps and Platforms.

