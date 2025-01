OPPO Enco Air3 Pro, i super auricolari ad un super prezzo

Pubblicità

Amazon porta ad un prezzo davvero appetibile solo 40,99 € gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro, uno dei prodotti migliori del marchio cinese specializzato nell’offrire accessori di qualità a prezzi bassi.

Questi auricolari offrono praticamente tutto a cominciare da un particolare sistema di soppressione adattivo del rumore, con modalità trasparenza, certificato TÜV Rheinland e capace di ridurre il disturbo fino a 49dB. Il profilo di cancellazione del rumore cambia dinamicamente a seconda dell’ambiente (pendolarismo, viaggio, ufficio, studio, ecc.), con la funzionalità che si avvale del doppio microfono e di un algoritmo di cancellazione del rumore AI.

Dal punto di vista della struttura i Oppo Ecco Air3 Pro si distinguono per gli speaker con diaframma in fibra di bambù che migliorano la risposta rispetto ad auricolari in titanio: quello in fibra di bambù è più leggero del 60%.

Abbiamo anche mentre un condensatore dei bassi personalizzato esalta le basse frequenze. È così che questi auricolari superano a barriera dei 40 kHz.

In termini di trasmissione, gli auricolari supportano il protocollo LDAC, che può trasmettere l’audio a una velocità in bit fino a 990kbps, quindi con un bitrate tre volte superiore rispetto ai codec più comuni utilizzati dagli auricolari meno performanti.

Fra le caratteristiche implementate citiamo anche Golden Sound 2.0 che crea un modello del condotto uditivo specifico per l’utente ed Enco Master che consente di utilizzare tre equalizzazioni preimpostate a diversi stili sonori. OPPO Alive offre effetti surround per rendere il suono più immersivo.

L’autonomia dichiarata dal produttore è di 7 ore, mentre con la custodia di ricarica si può raggiungere una durata fino a 30 ore. C’è anche il supporto per la ricarica rapida, che garantisce 2 ore di ascolto in 10 minuti.

Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro costavano 89,99 euro al lancio. Oggi li paghiamo solo 40,99 €