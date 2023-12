Mini altoparlante Bluetooth ispirato ai supereroi Disney a soli 5,80 €

Per gli appassionati dei supereroi Marvel e Disney al momento c’è un’offerta in corso che fa risparmiare il 78% sull’acquisto di un altoparlante Bluetooth da viaggio (nome modello MSP209) dal particolarissimo design ispirato appunto ai personaggi del cinema.

L’aspetto è prettamente cilindrico, con un diametro di 8 centimetri, un’altezza di 6,3 centimetri e un rivestimento in metallo che gli conferisce al contempo robustezza e un aspetto premium.

Il supereroe Disney è rappresentato sulla griglia di diffusione audio incassata nella superficie superiore: si può scegliere tra la versione a sfondo viola con il volto di Pantera Nera, quella con sfondo dorato e l’icona di Iron Man, oppure a sfondo rosso con l’inconfondibile maschera di Spider Man.

Design a parte, è un comunissimo altoparlante Bluetooth dalle ottime prestazioni: la tecnologia della connettività wireless è la più recente 5.0 perciò c’è la promessa di una buona stabilità del segnale, zero latenza e consumi ridotti. La scheda tecnica parla infatti di ben 100 ore di autonomia in standby, che scendono ad 8 con la riproduzione musicale attiva. Si ricarica tramite presa USB in circa 2 ore e mezza.

Il posizionamento del driver è studiato per offrire una diffusione audio stereofonica HiFi a 360 gradi, e c’è il microfono che abilita il controllo vocale e quindi sia l’interazione con l’assistente (Siri su iPhone, ad esempio) sia le chiamate in vivavoce.

Per finire, è certificato IPX4, perciò resiste all’umidità e agli schizzi, ma non alle immersioni in acqua.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 27,27 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 78% andando a spendere soltanto 5,80 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.