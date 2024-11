Mini-aspirapolvere robot a solo 1 €

Pubblicità

Se siete in cerca di un aiuto in più nelle pulizie quotidiane senza dover investire in un dispositivo costoso, ecco un’offerta imperdibile: il mini aspirapolvere robot K16 al momento vi costa solo 1 €.

Di forma circolare, presenta un diametro di 16 cm e uno spessore di soli 5,4 cm, quindi è sensibilmente più piccolo rispetto ai modelli tradizionali e ciò lo rende particolarmente adatto agli spazi ristretti, ottimo per piccole pulizie veloci o per raggiungere aree difficili da pulire.

Disponibile nelle colorazioni bianco e nero, si ricarica tramite USB proprio come uno smartphone. Nonostante non disponga di funzionalità avanzate come la mappatura o scanner per una pulizia sistematica, questo aspirapolvere compensa con la sua capacità di muoversi comunque in modo casuale, pulendo autonomamente senza la necessità di intervento manuale.

Una volta avviato, il robot inizia a lavorare aspirando polvere e piccoli detriti da superfici come pavimenti, tavoli e, soprattutto, sotto mobili e divani.

Non è pensato come una soluzione definitiva per pulire l’intera casa, ma può essere un utile alleato per piccole stanze o situazioni di emergenza. Ad esempio per pulire il bagno prima dell’arrivo di ospiti, mentre si utilizza l’aspirapolvere principale per il resto della casa.

Inoltre, grazie al suo prezzo in sconto di soli 1 €, rappresenta un’opportunità vantaggiosa per dotarsi di un piccolo aiuto extra per le pulizie quotidiane, senza impegnarsi in un acquisto troppo costoso.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 18 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 94% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.