Kensington SD5000T5, la docking station che viaggia su Thunderbolt 5

Ecco una delle docking station più potenti e versatili attualmente in circolazione: Kensington SD5000T5, grazie alla tecnologia Thunderbolt 5 (qui abbiamo scritto tutto quel che c’è da sapere a riguardo), si guadagna una menzione tra le nostre pagine perché è tra le migliori soluzioni per professionisti e team che hanno bisogno di gestire contemporaneamente più dispositivi ad alte prestazioni, compresi schermi che lavorano ad alte risoluzioni. Il tutto senza rinunciare a trasferimenti di dati rapidi, datosi che la larghezza di banda arriva fino a 120 Gbps.

Facciamo innanzitutto notare che supporta fino a 2 monitor esterni con risoluzione 8K a 60 Hz oppure tre monitor in 4K a 144 Hz, quindi rappresenta un acquisto oculato soprattutto per chi lavora con grafica, video editing o altre applicazioni che richiedono una elevata qualità visiva.

Eroga fino a 140 Watt, perciò può alimentare anche portatili particolarmente esosi in termini energetici come gli ultimi MacBook Pro senza bisogno di collegarli ad un alimentatore separato, semplificando quindi l’ambiente di lavoro che verrà così gestito da un’unica postazione.

Per quanto riguarda le connessioni, questa docking station monta 3 porte USB-A 3.2 Gen 2 che offrono trasferimenti di dati fino a 10 Gbps e dove poter eventualmente collegare anche mouse e tastiera.

C’è poi la porta Ethernet da 2.5 Gbps per la connessione cablata ad Internet utile specie dove il WiFi non prende bene o dove c’è bisogno di navigare senza latenze, come per chi videogioca, per chi trasferisce spesso file pesanti in rete, o per chi partecipa alle videoconferenze

Ci sono poi due lettori di schede SD e microSD (UHS-II, SD4.0) comodi soprattutto a chi lavora con fotocamere o videocamere e ha bisogno di trasferire rapidamente i file dalle schede al computer.

Infine, un ingresso jack audio da 3,5 mm e quattro porte USB-C Thunderbolt 5: due con uscita 15 W, una da 60 Watt e l’ultima con PD 3.1 e uscita fino a 140 Watt.

Tutto questo con un occhio di riguardo anche all’ambiente visto che la scocca è composta al 100% da alluminio riciclato post-consumo.

Dove comprare

Kensington SD5000T5 costa circa 370 € ed è in vendita anche su Amazon.

Su Kensington

Tra i prodotti Kensington più conosciuti ci sono ad esempio tastiere, mouse, supporti per computer portatili, cavi e adattatori, docking station (come quella segnalata in questo articolo), dispositivi di sicurezza e soluzioni di alimentazione.

Gli altri prodotti del marchio californiano, divenuto celebre per le sue soluzioni antifurto per computer portatili (alcuni esempi qui, qui e qui), sono raccolti in questa sezione del nostro sito web.