Il remake di Resident Evil 2 arriva su App Store

Buone notizie per i giocatori mobili. Soprattutto per gli amanti della saga di Resident Evil. Pare che il remake di Resident Evil 2 sia ormai pronto a fare il suo debutto su App Store. Il titolo Capcom sarà disponibile su dispositivi Apple a partire dal 10 dicembre, diventando così il quarto titolo della serie a sbarcare sulle piattaforme mobili della Mela.

Il gioco sarà scaricabile gratuitamente con una versione di prova; successivamente, i giocatori potranno acquistare il gioco completo. Sebbene il prezzo ufficiale non sia ancora stato annunciato, si prevede che il costo si aggiri tra i 19,99 e i 59,99 dollari, in linea con gli altri titoli della serie presenti su App Store. Sì, anche questo non sarà un titolo lo w cost.

Trama di gioco

Nel settembre del 1998, un virus letale si è diffuso tra i residenti di Raccoon City, gettando la città nel caos mentre zombie affamati di carne umana invadono le strade in cerca di sopravvissuti.

Il giocatore prenderà in mano la situazione, dovendo riportare pace e tranquillità tra le strade della cittadina. Di certo, non in modo pacifico.

Compatibilità

Prima di scaricare il titolo è bene dare uno sguardo alla compatibilità. Per giocare a Resident Evil 2 sarà necessario disporre di un iPhone 15 Pro o della serie iPhone 16, di un iPad e Mac con chip M1, o successivi.

Il gioco supporterà la progressione condivisa su tutti i dispositivi Apple compatibili, permettendo di continuare la partita su iPhone, iPad o Mac. Capcom ha confermato che l’acquisto sarà universale: basterà un solo acquisto per accedere al gioco su tutti i dispositivi Apple compatibili.

Gli utenti interessati possono pre-registrarsi per Resident Evil 2 su App Store già da oggi; il gioco richiederà 22,1 GB di spazio su iPhone al momento del lancio il 10 dicembre.

Più di recente è stato rilasciato per le piattaforme Apple anche Resident Evil 7. Potete saperne di più cliccando direttamente a questo indirizzo.