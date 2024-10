Il cappello solare Ecoflow è il primo indossabile che ricarica il vostro smartphone

Pubblicità

Dispositivi elettronici sempre più voraci di energia e con il rischio di lasciarvi batterie scariche durante una escursione, una giornata di pesca o un pomeriggio al sole? La soluzione ve la potete ficcare letteralmente in testa

Sarà disponibile da fine Ottobre anche se in quei giorni se la sua efficienza non sarà al massimo EcoFlow Cappello Solare nelle sue due versioni (L-XL) che permette di sfruttare l’energia Solare a 360 Gradi sulla vosta testa.

Il cappello impermeabile, ultra leggero (pesa solo 370 grammi) ha a bordo una doppia Porta USB-A e USB-C ed è pensato per chi fa escursionismo, pesca o vuole proteggersi in spiaggia con un livello di penetrazione dei raggi UV testato in laboratorio pari allo 0%, raggiungendo un fattore di protezione dal sole di UPF 50+.

Grazie alla protezione solare e dai raggi UV, consente di rivolgere il viso verso il sole senza doversi preoccupare di scottature o surriscaldamento.

Non solo smartphone: anche se lo scopo primario potrebbe essere ottimisticamente quello di ricaricare uno smartphone (con una batteria da 4.000 mAh) in circa 3-4 ore grazie alle celle PERC in silicio monocristallino con efficienza del 23-24% la sua doppia alimentazione potrebbe essere utile per ventilatori da collo, custodie di ricarica per auricolari, ricarica di cuffie, apparecchi acustici, occhiali smart.

Qui sotto vediamo il cappello indossato da un divertito giornalista in occasione di IFA 2024.

Inoltre si può piegare facilmente riducendosi ad un triangolo e può essere ospitato in una comoda custodia. Infine protegge anche da acqua (pioggia leggera) e polvere e umidità grazie alla classe alla sua impermeabilità e alla classe di resistenza IP65.

Sono due le taglie disponibili :M/L corrisponde a 56/59 mentre L/XL corrisponde a 59/61.

L’uscita massima à di 5 V, 2,4 A, la potenza nominale STC 12 W(+/-1w).

Il prezzo al pubblico è di 99 € Iva compresa. Un gadget simpatico e utile per chi fa dell’indipendenza energetica un punto d’orgoglio anche nel tempo libero. Lo trovate con prenotazione per l’uscita del 28 Ottobre anche su Amazon nelle sue due taglie.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...