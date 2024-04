MKTEL OYE 3, cellulare Dual SIM con radio FM a soli 6 €

Ci sono tante buone ragioni per tornare ad usare un cellulare vecchio stampo come l’MKTEL OYE 3 che al momento, grazie ad una promozione, costa solo 6 €, praticamente meno dei 10 € che generalmente si spendono per avere un mese di minuti, messaggi e internet illimitati sul proprio smartphone.

Nel gergo comune si chiama “dumb phone”, ovvero un cellulare semplice semplice, che lavora su reti GSM (niente 3G, 4G o 5G) con uno schermo in questo caso da 1,77″ sufficienti per leggere il testo degli SMS scambiati, i contatti e i numeri di telefono chiamati.

Un telefono di questo genere come dicevamo oggi può essere ancora attuale, anche se usato occasionalmente. Si può infatti spostare qui la propria scheda SIM per disintossicarsi dai social network: non essendoci app né internet, l’unica cosa che si può fare con un telefono del genere è telefonare o mandare messaggi. Nient’altro.

Per la stessa ragione può essere un buon alleato in vacanza, specie al mare, dove sabbia e salsedine possono rovinare il ben più costoso smartphone di tutti i giorni.

Essendo poi un modello Dual SIM, si possono usare due numeri di telefono contemporaneamente e perciò si potrebbe decidere di usarlo anche come telefono secondario per il lavoro.

La batteria è da 1.800 mAh e promette intere settimane di autonomia con una sola carica. C’è persino la fotocamera ma non aspettatevi miracoli perché è solo da 0,08 MP, e pure la radio FM per ascoltare le stazioni preferite senza internet. E grazie al supporto microSD fino a 16 GB, si possono portare anche alcuni album da ascoltare in MP3 col lettore integrato, anche in cuffia perché c’è la presa jack audio da 3,5 millimetri.

Più di tutto però, vi farà riassaporare il piacere di impugnare comodamente il telefono con una sola mano: è infatti tascabilissimo, coi suoi 13 cm di altezza, 6 di larghezza e 1,5 di spessore, per un peso complessivo di appena 100 grammi, così leggero da dimenticarsi di averlo in tasca.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 15,50 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 62% andando a spendere soltanto 5,82 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

