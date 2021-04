Monclique GM-S1805A, distributore automatico di sapone mani in sconto a 15,51 euro

Con il coronavirus ancora in circolazione possiamo ridurre il contatto con le superfici potenzialmente infette grazie ad un distributore automatico di sapone come il Monclique GM-S1805A attualmente in offerta lampo su Gearbest a 15,51 euro.

Si tratta, come dicevamo, di un dispenser per il sapone liquido che non ha bisogno di essere toccato perché utilizza un sensore per riconoscere la posizione della mano al di sotto dell’ugello e, automaticamente, erogare una piccola quantità di gel per potersi poi lavare le mani. Se lo si combina ad un rubinetto dotato della medesima tecnologia, il contatto con qualsiasi superficie viene così azzerato e con essa la presenza di virus e batteri su leve, manopole e pulsanti.

Basta avvicinare la mano ad una distanza di almeno 5 centimetri dall’ugello e, in appena 0,26 secondi, questo dispositivo attiverà l’erogazione di 1 millilitro di sapone: se teniamo conto del fatto che il serbatoio ha una capacità di 300 millilitri e che tra un’erogazione e l’altra devono passare due secondi (il che disincentiva l’accumulo di sapone sul palmo della mano dei più frettolosi), ciò vuol dire che prima di doverlo ricaricare il sistema funzionerà per centinaia di lavaggi delle mani, con importanti vantaggi anche dal punto di vista del risparmio economico per quanto riguarda le ricariche di sapone.

A differenza di altre soluzioni simili non utilizza saponi in schiuma, quindi è compatibile con una più ampia selezione di saponi liquidi, che sia quello per le mani da usare in bagno che quello specifico per lavare i piatti in cucina. E’ quindi una soluzione che si può adottare sia in ristoranti e Bed & Breakfast, che più semplicemente a casa, magari per far stare più tranquilli i propri ospiti durante questo particolare momento di pandemia.

E’ costruito in plastica ABS e presenta una finestra lineare lungo la facciata frontale che consente di dare un’occhiata alla quantità di sapone liquido residuo presente nel serbatoio in modo da anticipare la ricarica quando serve senza doverlo smontare per guardarci dentro. Chiaramente è impermeabile, quindi se si prende qualche schizzo d’acqua non succede nulla, ed è alimentato da quattro batterie di tipo ministilo AAA (non incluse in confezione), quindi non ci sono spine da collegare né vincoli nel posizionamento (visto che non deve stare vicino ad una presa elettrica).

Da vuoto pesa 250 grammi, quindi anche quando il sapone sta per finire beneficia di una buona stabilità. Per quanto rigaurda gli ingombri, è alto poco più di 22 centimetri e la base ha un diametro di 7,3 centimetri anche se, considerata la sporgenza del braccio dal quale viene erogato il sapone, il diametro di ingombro effettivo è di 14,5 centimetri.

Se volete comprarlo, su Gearbest è in vendita a 21,55 euro ma al momento è attiva un’offerta lampo che lo sconta del 28%: il prezzo finale è di 15,51 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.