Alfawise C50, incisioni a laser fai da te a soli 112 euro

Alfawise C50 è una macchina per incisioni a laser su diversi tipi di materiali. Ottima per l’utilizzo domestico, ancor di più per il suo prezzo davvero contenuto e alla portata di molti. Al momento si acquista in offerta lampo a 112 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Le dimensioni ridotte aiutano a posizionare facilmente l’oggetto in casa, su una qualsiasi scrivania. Si tratta di un accessorio compatto, di facile utilizzo, ma con un modulo laser di precisione, che offre secondo il produttore un lavoro continuo per circa 10.000 ore.

Al suo interno il chip laser originale OSRAM di matrice tedesca da 1600 mw, combinato con un’efficiente sistema per la dissipazione del calore e lenti in vetro di precisione, che necessitano solo di messa a fuoco manuale. La potenza in uscita della testa laser è sufficiente per raggiungere i 2 mm di incisione. Ovviamente, la testa laser può essere sostituita.

La risoluzione di incisione è di 508 dpi e garantisce che l’immagine incisa sia delicata, ma ben visibile. Il raggio di incisione effettivo del laser è di 30-80 mm. Importante notare che si tratta di un macchinario che permette di incidere moltissimi materiali, come legno, ceramica, cartone, bambù, buccia di frutta, gomma, plastica, rivestimento in metallo e altro ancora.

Il macchinario funziona in abbinamento con la sua app per smartphone, ricca di funzioni e in continuo aggiornamento, facile da utilizzare. Ha le funzioni di modifica multistrato, modifica del testo, zoom e altre ancora.

La macchina per incisione ingloba anche un giroscopio, che può interrompere l’incisione in caso di qualsiasi movimento anormale, magari derivanti da urti, cadute, collisioni, inclinazioni, e altro ancora.

Alfawise C50, solitamente ha un costo di oltre 200 euro, mentre al momento si acquista in offerta lampo a circa 112 euro.