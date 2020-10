Amazon, spettacolare display LG 34” 5K UW Thunderbolt 3: solo 1099,99 €

L’eccellente monitor LG 34WK95U, uno spettacolare display cn Thunderbolt 3 con pannello da 34″ pollici in formato 21:9 ultra Wide, risoluzione 5K da 5.120 x 2.160 pixel, scende ad uno dei prezzi più bassi di sempre su Amazon: 1099,99 euro

Questo display, presentato al CES Consumer Electronics Show di Las Vegas, è perfetto da abbinare ai Mac con porta Thunderbolt 3, ed comodissimo per chi usa applicazioni di editing come Final Cut Pro X, Premier, per chi si occupa di sviluppo software/app, e in generale per chi usa software che richiedono schermi con risoluzioni elevate e necessita di spazio abbondante sul display.

Il monitor LG modello 34WK95U supporta le tecnologie Nano IPS e HDR600: il produttore lo presenta come in grado di garantire “straordinarie capacità di riproduzione del colore”. La connettività Thunderbolt 3 consente di gestire la piena risoluzione 5K del monitor (a 60Hz) con un singolo cavo.

L’interfaccia Thunderbolt 3 é ideale per gli utenti che desiderano trasferimenti dati e video veloci senza la necessità di utilizzare l’alimentatore del laptop per la ricarica. Il cavo Thunderbolt 3 permette di alimentare computer con porte Thunderbolt 3 (attacco USB‑C) fornendo fino a 85W per la ricarica. Sono presenti due porte USB 3.0, 2 HDMI. L’angolo di visione è di 178/178, il rapporto di contrasto 1200:1.

La tecnologia Nano IPS utilizza nanoparticelle applicate ai LED per estendere lo spazio colore migliorando notevolmente la qualità delle immagini. Questo monitor permette di coprire il 98% dello spazio colore DCI-P3 e può riprodurre contenuti con picchi di luminosità pari a 600 nits, soluzione ideale per chi cerca una visualizzazione eccellente del colore. Il tempo di risposta è di 5ms.

ll design 4-Side Borderless è caratterizzato da una cornice sottile su tutti e quattro i lati e dall’elegante stand ArcLine. L’altezza è regolabile, gli altoparlanti incorporati (5W x 2) ed è presente anche uno slot per blocco con lucchetti Kensington. Nel momento in cui scriviamo LG 34WK95U-W è offerto a 1099,99 euro su Amazon. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre e di gran lunga il migliore del mercato