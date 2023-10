Monopattini e bici elettriche ENGWE in sconto a partire da 499 €

Anche se la stagione estiva è ormai conclusa, c’è sempre tempo per una bella passeggiata in bicicletta, specie con un Ottobre caldo come quello di quest’anno: ma anche un monopattino, per chi vive in città, può essere risolutivo tutto l’anno, sia per andare a fare spesa che al lavoro o semplicemente per spostarsi facilmente nelle aree pedonali. Quale che sia il motivo per cui potreste decidere di acquistarne uno, vi segnaliamo alcune offerte attive in questo momento che vi permettono di risparmiare centinaia di Euro.

Quelli in promozione sono quattro diversi veicoli elettrici del marchio ENGWE, un monopattino e tre diverse biciclette: di seguito vi spieghiamo le differenze e vi diciamo poi come comprarli in sconto.

ENGWE P26

Con motore da 500 Watt, questa bici è la più snella e agile del trio in promozione: ha ruote da 26″ con battistrada da 1,95″ e sospensioni all’anteriore, caratteristiche perfette per la città. Con una sola carica promette oltre 100 chilometri di autonomia, usa freni a disco meccanici su entrambe le ruote per assicurare una frenata breve e potente, e cambio Shimano a 7 velocità per regolare la forza sui pedali.

Costa 1.049 € ma se inserite il codice GBBike50 la pagate 999 €.

ENGWE E26

Questo modello è dedicato agli appassionati delle escursioni in montagna. Monta ruote da 26″ con battistrada da 4″, quindi abbondantemente ampio in modo da garantire una migliore tenuta anche su strade difficili, fatte di breccia, di sabbia o ricoperte di neve.

Presente sospensioni sia all’anteriore che al posteriore, freni a disco su ambo le ruote e un motore da 750 Watt che assicura una velocità massima di 28 chilometri orari e che viene alimentato da una grande batteria per poter percorrere fino a 140 chilometri con una sola carica.

Particolarità di questo modello è il robusto portapacchi posteriore, per fissarci tende, coperte e quant’altro, o per trasportare un bambino col seggiolino.

Costa 1.399 € ma se inserite il codice GBE26 la pagate 1.299 €.

ENGWE X20

Questa bici elettrica è potentissima: ha un motore da 750 Watt con 1.000 Watt di picco e in modalità assistita può percorrere 200 chilometri con una sola carica, ma c’è anche la full-electric che la trasforma in una sorta di motorino con 160 chilometri di autonomia.

Anche qui abbiamo ruote fat ma da 20 pollici, quindi è un modello più compatto che può essere facilmente trasportato in auto grazie anche al sistema ripiegabile del telaio.

Tra le particolarità segnaliamo la presenza di una tripla sospensione: non solo alle ruote ma anche al centro, così da assorbire al meglio le vibrazioni causate da buche e avvallamenti. E poi fari LED anteriori e posteriori, e un morbido sedile per un passeggero.

Questo modello al momento non è in sconto: costa 1.399 €.

ENGWE Y10

E poi come dicevamo c’è questo monopattino, il più leggero e agile di tutti i veicoli elettrici in promozione, alimentato da un motore da 350 Watt che promette fino a 25 chilometri orari di velocità e 65 chilometri di autonomia. Presenta frecce direzionali ai manicotti così da segnalare le svolte e ruote da 10 pollici con battistrada da 3 pollici controllate da freni con ABS, in modo da evitare scivolamenti in caso di bruschi arresti.

Come altri il manubrio può essere ripiegato per poterlo sollevare facilmente e riporre con pochi ingombri in casa o in ufficio.

Anche questo modello al momento non è scontato, e costa 499 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.