microSD Express, nuove classi raddoppiano velocità SD Express

La SD Association (SDA) ha annunciato l’ultima evoluzione delle schede di memoria SD Express, radoppiando la velocità della memory card microSD Express fino a quasi 2GB/s, oltre a offrire quattro nuove Classi di velocità che assicurano livelli minimi di prestazioni sequenziali con la nuova specifica SD 9.1, compreso il supporto di accesso Multi-stream (fino a 8 flussi) e a funzionalità di Power and Thermal Management.

L’ultima generazione di microSD Express (a questo indirizzo il white paper in PDF con le specifiche complete) sfrutta l’interfaccia PCIe per arrivare a 1,969 megabytes al secondo (MB/s), velocità di quasi 2 gigabyte al secondo (GB/s) usando le linee PCIe Gen4 x1 come definito nell’ultimo aggiornamento delle specifiche “microSD Addendum versione 8”.

Lo standard microSD Express offriva già con le specifiche SD 7.1 del 2019 velocità massima di 985 MB/s e l’integrazione di tecnologie PCIe 3.1 e NVME 1.3 per accesso evoluto alla memoria.

Il nuovo incremento di velocità offre ai produttori nuove possibilità di storage e performance di livello SSD in dispositivi di varie dimensioni che è possibile creare con unità di memoria sostituibili e aggiornabili.

Le classi di velocità SD Express sono disponibili con le memory card SDXC, SDUC, microSDXC e microSDUC. Queste memorie hanno continuato a essere migliorate sin dalla loro introduzione nel 2000, evoluzioni che hanno seguito le necessità del mercato e richieste di storage sempre più capiente e veloce.

Con il supporto della funzionalità di Thermal Management il dispositivo host può tenere conto di determinati paremetri di funzionamento e selezionare e impostare il tipo di interfaccia della scheda (PCIe bus mode).

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con tutti i dettagli da conoscere prima dell’acquisto di schede di memoria SD, micro SD e altre ancora.