Instagram introduce i sondaggi nei commenti

Instagram (Meta) ha iniziato a consentire ad alcuni utenti di creare sondaggi nei commenti sui propri post, offrendo ai creatori un altro modo per coinvolgere maggiormente il loro pubblico.

Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha annunciato l’avvio di questo test sul proprio canale ufficiale, notando che i sondaggi possono essere aggiunti ai commenti sia nei post tradizionali, che nei Reels. Per ora si tratta solo di un piccolo test, ma il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha affermato nel suo aggiornamento che la funzione sarà “lanciata presto per tutti”.

Sondaggi Instagram sì, ma come?

I sondaggi Instagram nella sezione dei commenti saranno simili a quelli presenti nelle Storie, dove sono già disponibili da anni sotto forma di adesivi. Come mostrato nella schermata condivisa dallo stesso Mosseri, gli altri utenti potranno vedere quante persone hanno votato in un determinato sondaggio.

Non è ancora chiaro, invece, per quanto tempo i sondaggi Instagram rimarranno aperti dopo essere stati pubblicati, né se gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra diversi periodi di tempo per continuare a ricevere voti, come avviene per esempio su Twitter.

E’ chiaro, comunque, che il social fotografico sta lavorando per rendere la sezione dei commenti uno spazio sempre più interattivo, tanto che questa primavera ha finalmente aggiunto la possibilità per gli utenti di inviare GIF anche nei commenti.

La piattaforma social di proprietà di Meta sta anche testando opzioni per un’esperienza delle Storie maggiormente personalizzata, che si basa su ciò che l’azienda ha iniziato con la funzione Close Friends, consentendo agli utenti di creare diverse liste per riservare determinati contenuti a gruppi specifici di persone, nascondendole invece ad altri.

Prima a settembre e poi anche all’inizio di ottobre sono emerse anticipazioni che puntano a Facebook e Instagram senza pubblicità per gli utenti in Europa ma solo dietro pagamento di un abbonamento: sembra che i prezzi valutati da Meta non siano proprio economici.