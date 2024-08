Motorola edge 50 neo ed edge 50, smartphone fascia media con sensore Sony

Pubblicità

Motorola ha annunciato due nuovi membri della motorola edge 50 family: motorola edge 50 neo e motorola edge 50.

Entrambi i dispositivi combinano un design, colori brillanti e finiture premium, con una struttura resistente, dalla protezione subacquea alla certificazione militare. motorola edge 50 e motorola edge 50 neo vantano un sistema di fotocamere potenziato da “moto ai” con funzioni AI dedicate utili per catturare scatti in diversi scenari o condizioni di luce.

Secondo il produttore, Mootorola edge 50 neo è progettato pensando alla durata: è protetto secondo gli standard IP68, per resistere a polvere, sporcizia e sabbia di dimensioni superiori a 1 mm, nonché all’immersione in 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti. Il dispositivo soddisfa gli standard militari di resistenza, con una classificazione MIL-STD-810H, superando specifici test di durata e di utilizzo in condizioni ambientali estreme; il device vanta inoltre il vetro Corning Gorilla Glass.

Motorola edge 50 neo vanta un corpo sottile e leggero, alloggiamento per la fotocamera armonizzato, colori di tendenza curati da Pantone e “materiale premium vegano”. Questo modello è disponibile in quattro tonalità Pantone Poinciana, Pantone Lattè, Pantone Grisaille e Pantone Nautical Blue.

Per quanto riguarda le foto con motorola edge 50 neo, il produttore evidenzia che moto ai consente di catturare i contenuti in qualsiasi ambiente o luce. Quando si scattano foto, può essere difficile catturare scene di notte; la fotocamera principale del dispositivo combina la sensibilità alla luce del sensore LYTIA di Sony con funzionalità AI per risultati ottimali. Non macano funzioni di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e la tecnologia di messa a fuoco all-pixel.

motorola edge 50 offre un teleobiettivo da 10MP con uno zoom ottico 3X, e superzoom 30X. L’obiettivo Ultrawide è da 13MP; la funzione Macro Vision integrata è indicata per scatti da vicino.

moto ai funziona con tutti gli obiettivi per analizzare più fotogrammi di una foto, mescolando le esposizioni per creare un’immagine fedele alla realtà. Il produttore spiega che, a differenza di altri metodi, lavora direttamente sull’immagine non compressa per preservare i dettagli, i colori e le texture. Le migliorie di moto ai sono state implementate anche nella registrazione dei video. La funzione Adaptive Stabilisation (Stabilizzazione adattiva) si adatta automaticamente ai movimenti dell’utente, fornendo una stabilizzazione quando necessario. È possibile optare per la funzione Long Exposure (Esposizione Prolungata), utile per catturare ad esempio l’acqua in movimento o le scie luminose con un solo tocco.

Per quanto concerne lo streaming di film o di videogiochi, da evidenziare il supporto alla luminosità HDR10+ e il display pOLED da 6,36” e Super HD (1220P), che – secondo il produttore – offre il 13% di risoluzione in più rispetto alla precedente generazione della famiglia motorola edge.

Dal punto di vista della batteria, il TurboPower da 68W (richiede un caricatore dedicato, venduto a parte) è indicato come in grado di fornire agli utenti energia per tutta la giornata in pochi minuti di ricarica. Il dispositivo supporta anche la ricarica wireless da 15W (sempre con un caricatore dedicato).

motorola edge 50 neo offre fino a 512 GB di storage e fino a 12 GB di RAM. Il processore usato è il MediaTek 7300, in grado secondo il produttore di garantire prestazioni adeguate ed efficienza energetica.

motorola edge 50 vanta altoparlanti stereo Dolby Atmos. È alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition con supporto 5G e Wi-Fi 6E, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, con tecnologia RAM Boost e gestione termica avanzata. La batteria da 5000 mAh secondo il rpoduttore offre un’autonomia per tutto il giorno, supportata dalla ricarica TurboPower da 68 W e dalla ricarica wireless da 15 W.

motorola edge 50 neo è disponibile da nella versione 8/256 GB su vari canali con un prezzo di partenza di 429 euro. Nei neozi Mediaworld è disponibile nella versione con taglio di memoria da 12/512 GB in bundle con le nuove moto buds + (del valore di 129,90 euro) ad un prezzo di 499 euro.

Il modello motorola edge 50 è disponibile su Amazon ad un prezzo di partenza di 549 euro.

Il produttore ha riferito dell’arrivo sul mercato anche dei nuovi moto g35 5G e moto g55 5G; questi ultimi vantano design accattivante, batteria a lunga durata e avanzati sistemi di fotocamere; moto g55 5G e moto g35 5G .

Moto g55 5G sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda metà di settembre al prezzo di partenza di 279 euro.

Moto g35 5G sarà disponibile nelle versioni 4/128 GB al prezzo di 199,99 euro e 8/256 GB al prezzo di 249,99 euro.