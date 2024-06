Motorola lancia il primo smartphone in lingua Ladina

Pubblicità

Motorola è certamente tra i brand più inclusivi. Almeno da oggi, con l’annuncio dell’arrivo del primo smartphone con interfaccia in lingua Ladina. Presentati oggi a Bolzano, i primi smartphone al mondo con supporta a questa lingua, arrivano grazie alla collaborazione con la Lenovo Foundation, la Libera Università di Bolzano e l’Istituto Ladino Micurá de Rü.

Davvero curiosa la notizia, considerando che si tratta della prima volta che una lingua europea viene implementata nell’ambito dell’iniziativa di Motorola e Lenovo Foundation. Si tratta di una mossa che mira a preservare le lingue di minoranza a rischio di estinzione.

Gli smartphone sono stati presentati in occasione del “Ladin Day”, un evento promosso in collaborazione con Lenovo Foundation e unibz, che si è tenuto presso il campus dell’università bolzanina, alla presenza di istituzioni e rappresentanti della comunità ladina.

Al momento, il ladino è una delle dodici lingue minoritarie ufficialmente riconosciute in Italia, parlata da circa 30.000 persone in varie valli dolomitiche. Si tratta di una lingua riconosciuta dall’UNESCO come in estinzione.

In collaborazione con l’UNESCO, è stato inoltre realizzato il whitepaper “Hello Indigenous”, che definisce i parametri per l’inclusione delle lingue minoritarie sugli smartphone.

Il progetto ha già visto la realizzazione di interfacce in Nheengatu (regione amazzonica), Kaingang (sud/sud-est del Brasile), Cherokee (Nord America), Kuvi e Kangri (India) e Maori (Nuova Zelanda).

Da adesso, il ladino è tra le oltre 90 lingue utilizzabili sugli smartphone Motorola. I primi dispositivi Motorola a includere la lingua ladina sono quelli della nuova famiglia edge 50, che comprende i modelli motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro e motorola edge 50 fusion, tutti personalizzabili al 100% grazie all’Intelligenza Artificiale.

Peraltro, il produttore ha annunciato che tutti i futuri smartphone Motorola includeranno il ladino nell’interfaccia utente.

