Confermate le dimensioni esatte di iPhone 16 e 16 Pro

Quest’anno, Apple aumenterà le dimensioni dei suoi iPhone di fascia alta, portando l’iPhone 16 Pro a una diagonale dello schermo schermo di 6,3 pollici (invece di 6,1) e il Pro Max a 6,9 pollici (invece di 6,7). Adesso, inerte sono apparse le dimensioni complete dei prossimi dispositivi.

Nonostante le dimensioni maggiori, iPhone 16 Pro avrà una cornice dello schermo ridotta. I leaker cinesi di Weibo, UniverseIce e Instant Digital, hanno confermato le dimensioni delle cornici per iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, fornendo un quadro completo delle dimensioni dei prossimi dispositivi:

Dimensioni iPhone 16 Pro:

Spessore: 8,25 mm (uguale ad iPhone 15 Pro)

Altezza: 149,6 mm (contro i 146,6 mm)

Larghezza: 71,45 mm (contro i 70,60 mm)

Display: 6,3″ (159,31 mm contro i 6,1″ 155,38 mm)

Cornice dello schermo: 1,2 mm (contro 1,71 mm)

Peso: 194 grammi (contro 187 grammi)

Dimensioni iPhone 16 Pro Max:

Spessore: 8,26 mm (contro 8,25 mm)

Altezza: 163,0 mm (contro 159,9 mm)

Larghezza: 77,58 mm (contro 76,70 mm)

Display: 6,9″ (174,06 mm contro 6,7″ 169,98 mm)

Cornice dello schermo: 1,15 mm (contro 1,55 mm)

Peso: 225 grammi (contro 221 grammi)

L’anno scorso, Apple ha ridotto la cornice dello schermo sui modelli iPhone 15 Pro utilizzando la tecnologia LIPO (low-injection pressure over-molding). Quest’anno, Apple utilizzerà la tecnologia BRS (Border Reduction Structure), che consentirà un layout più compatto ed efficiente del circuito sotto il display, ottenendo cornici ancora più sottili.

Se le dimensioni rivelate dovessero essere confermate, su iPhone 16 Pro si avrebbe una dimensione dei bordi dello schermo di 1,2 mm (rispetto a 1,71 mm), dunque una riduzione del 30%.

La cornice sul più grande iPhone 16 Pro Max sarebbe di 1,15 mm (rispetto a 1,55 mm), con una riduzione del 26%. A confronto, la cornice sul Samsung Galaxy S24 Ultra è di 1,5 mm.

Queste riduzioni dovrebbero portare gli smartphone premium di Apple ad avere la “cornice schermo più stretta al mondo“.

Giusto per fare un confronto visivo, UniverseIce ha condiviso la seguente immagine: a sinistra iPhone 16 Pro Max, a destra iPhone 15 Pro Max.

A rendere maggiormente l’idea del lavoro fatto da apple nel corso degli anni ci pensa il confronto sottostante, dove a sinistra è presente iPhone 16 Pro Max e a destra iPhone 13 Pro Max.

Ovviamente, le cornici più sottili non saranno la più grande novità dei prossimi iPhone, che godranno anche di 8GB di memoria RAM, microfoni migliori, fondamentali per la nuova versione di Siri potenziata con Intelligenza Artificiale, oltre a una tecnologia della fotocamera migliorata, un nuovo pulsante Cattura, nuovi chip modem, nuove opzioni di colore e altro ancora.

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo alla nostra prova. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max è disponile la relativa recensione