Black Friday, Motorola razr 40 Ultra a solo 899€

Se volete entrare nel mondo dei pieghevoli senza compromessi, sappiate Motorola razr 40 Ultra è in sconto a 829 euro, rispetto ai 1200 euro di listino. Potete acquistarlo in offerta su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Ultra è il modello top della gamma pieghevoli di Motorola, che mette a disposizione uno schermo esterno più grande e anche il più utile finora visto su uno smartphone pieghevole.

Il terminale è caratterizzato da uno schermo pOLED principale, interno e pieghevole, da 6,9 pollici con risoluzione di 2.640 x 1.080 pixel. Si tratta di un pannello con tecnologia LTPO, quindi in grado di gestire frequenze di aggiornamento sostenute e variabili e allo stesso tempo consumi ridotti. La luminosità di picco è di 1.400 nits con supporto per la visione di contenuti HDR10+.

A livello di caratteristiche tecniche, il modello Ultra è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 1 che arriva fino a 165Hz. Lato esterno propone un generoso pannello OLED da 3,6” con risoluzione di 1.066 x 1.056 pixel e frequenza di aggiornamento a 144Hz.

Si tratta di un balzo enorme rispetto ai display microscopici visti finora in grado di visualizzare qualche notifica o icona e poco altro. Al contrario il nuovo top di Motorola anche da chiuso permette di usare le app Android che si desiderano, incluse Maps e persino i giochi, alcuni sviluppati per sfruttare fin da subito il display esterno.

Ovviamente, caratteristica principale è la possibilità di ruotare lo schermo: quando il terminale è aperto a 90 gradi, lo schermo esterno funziona come mirino e inquadratura per selfie e video a mani libere. In questo modo è possibile sfruttare appieno la doppia fotocamera posteriore: quella principale offre risoluzione di 12 megapixel, apertura f/1,5 e stabilizzazione ottica per offrire prestazioni elevate in qualsiasi condizione di luce.

Il terminale funziona con una batteria da 3.800 mAh per un giorno completo di autonomia, con ricarica fino a 30W via cavo USB-C e alimentatore incluso, oppure fino a 5W in wireless.

Con Snapdragon 8+ Gen 1, 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione è disponibile su Amazon a 829 euro, anziché 1.199 del listino originale.