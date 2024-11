MOVESPEED S05, batteria magnetica ultrasottile per iPhone a soli 25 €

Pubblicità

Volete ricaricare il vostro iPhone in maniera semplicissima e senza sacrificare portabilità e stile? Allora la batteria MOVESPEED S05 fa al caso vostro, specialmente adesso che grazie ad una promozione attualmente in corso la pagate meno della metà.

Compatibile con i modelli iPhone 14/15/16 e in generale tutti i modelli anche futuri dotati di tecnologia MagSafe, è ottima per chi necessita di un supporto energetico extra durante la giornata.

È da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida USB-C, potendo sostanzialmente ripristinare il 70% in soli 20 minuti di ricarica, quindi è perfetta per chi va sempre di corsa.

Come dicevamo ricarica iPhone agganciandosi magneticamente sul retro attraverso potenti magneti N52 e sfruttando le tecnologie di ricarica Apple a 15 Watt, garantendo una connessione sicura e stabile senza necessità di alcun tipo di supporto aggiuntivo.

Altro punto di forza è il design ultra-slim: con uno spessore di soli 9 mm e un peso di 115 grammi, risulta sorprendentemente leggera e compatta, specialmente se confrontata alle soluzioni equivalenti attualmente in circolazione.

La scocca esterna è rivestita in metallo resistente a graffi ed usura ed è disponibile in due eleganti colorazioni: Titanium Gold e Deep Gray.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 63 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 60% andando a spendere intorno ai 25 €.

Chi vuole più energia può eventualmente optare per la versione da 10.000 mAh, in sconto a circa 30 €, pur tuttavia dovendo accettare un aumento minimo di peso (195 g) e di spessore (1,5 cm).

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.