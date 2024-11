Recensione GoPro HERO13 Black, l’action cam che vuole restare al top

Pubblicità

Da molti anni GoPro rappresenta il punto di riferimento nel mondo delle action camera, sebbene negli ultimi tempi la concorrenza serrata di aziende come DJI e Insta360 stia introducendo sul mercato modelli sempre più avanzati e ricchi di funzionalità innovative. Anche quest’anno, a settembre, l’azienda ha lanciato un nuovo modello, suscitando come di consueto opinioni contrastanti tra chi si aspettava maggiori novità e chi invece si dichiara soddisfatto del prodotto appena uscito.

Abbiamo testato la nuova GoPro HERO13 Black per alcune settimane, insieme a diversi nuovi accessori, e di seguito condividiamo le nostre impressioni.

Design e caratteristiche

Sotto l’aspetto estetico, la nuova GoPro HERO13 Black è quasi identica al modello precedente, con il vantaggio di essere compatibile con la maggior parte degli accessori rilasciati negli ultimi anni, sia da GoPro che da terzi. La scocca misura 71,8×50,8×33,6 mm, pesa 159 g con la nuova batteria e presenta un doppio display a colori: uno touchscreen posteriore da 2,27” e un anteriore da 1,4”. L’estetica frontale è leggermente rivista, con una nuova griglia sotto l’obiettivo per migliorare la dissipazione del calore, e che ospita anche uno dei 3 microfoni.

La parte superiore ospita il tasto otturatore e un microfono; sul lato destro si trova lo sportellino per batteria, scheda microSD e porta USB-C; a sinistra il tasto di accensione/modalità e un microfono drenante per facilitare l’uscita dell’acqua dopo le immersioni. Alla base è presente un nuovo sistema di montaggio che integra le classiche guide pieghevoli, l’attacco a vite 1/4″-20 e un nuovo aggancio magnetico – di cui parleremo più avanti – oltre a un altoparlante.

La GoPro HERO13 Black mantiene la lente rimovibile e introduce nuovi obiettivi tra gli accessori ufficiali, che saranno trattati più avanti nella recensione. Rimane l’impermeabilità fino a 10 metri, adeguata per la maggior parte degli utenti, mentre per immersioni a profondità maggiori è disponibile un case impermeabile aggiuntivo.

Chi sperava in un aggiornamento di sensore e processore dovrà aspettare: GoPro ha scelto di utilizzare ancora il sensore da 27 MP in formato 8:7 (diagonale 1/1,9”, apertura f/2.5), un Sony IMX677L con pixel da 1,12 µm. Questo sensore, apprezzato sul modello precedente, consente di registrare in formato pieno, permettendo di scegliere successivamente tra video orizzontale o verticale (facilmente gestibile tramite l’app Quik), per una maggiore versatilità nella visualizzazione su TV o social media. Anche il processore GP2 resta invariato, garantendo prestazioni buone, anche se un aggiornamento avrebbe potuto ridurre ulteriormente i tempi di elaborazione e di accensione/spegnimento della cam.

Lato interno, il controllo del calore è migliorato, prolungando i tempi di registrazione soprattutto alle risoluzioni più elevate. Anche le connessioni sono potenziate: USB-C 3.2, WiFi 6, Bluetooth 5.3 per trasferimenti più stabili e veloci e per una maggiore compatibilità con accessori esterni, con il ritorno del GPS.

In termini di autonomia, la nuova batteria Enduro da 1900 mAh, insieme a una migliore gestione del calore e dell’efficienza energetica, offre fino a 2,5 ore di utilizzo, o circa 1,5 ore in registrazione 4K o 5,3K. Per la ricarica durante l’uso, GoPro ha progettato un nuovo kit con sportellino e cavo magnetico opzionale, che mantiene l’impermeabilità e consente di alimentare la cam anche in auto o con accessori come l’impugnatura Volta dotata di power bank integrato.

GoPro HERO13 Black: registrazione

GoPro continua a offrire un’ampia gamma di modalità di registrazione e risoluzioni, e il nuovo modello non fa eccezione. È possibile registrare video in formato orizzontale 16:9, verticale 9:16, standard 4:3 e in modalità piena 8:7, con risoluzioni fino a 5,3K a 60fps, arrivando a 240fps con risoluzioni più basse. È inoltre possibile scegliere tra registrazioni HDR o LOG fino a 5,3K, con una profondità colore a 10-bit disponibile per le risoluzioni 4K e 5,3K.

La velocità massima di trasmissione video (bitrate) raggiunge i 120Mbps, garantendo una qualità superiore anche a frame rate elevati. Interessante la nuova opzione di registrazione in Slow-Motion, che ora arriva fino a 400fps. Non mancano le funzionalità già apprezzate nei precedenti modelli GoPro: Hindsight, che registra fino a 30 secondi prima della pressione del pulsante, registrazione in loop, live streaming e funzione webcam. Sono presenti anche la programmazione dell’acquisizione e la sincronizzazione oraria per registrazioni simultanee con più dispositivi.

Per la modalità foto, è possibile scattare fino a una risoluzione di 5568x4872p (27,13MP) sia in modalità standard sia notturna. Inoltre, si possono estrarre immagini da video 5,3K/8:7 fino a 24,7MP. Disponibili anche le opzioni per salvare le foto in formato RAW, HDR o SuperFoto, con la fotocamera che regola automaticamente i parametri di scatto per ottimizzare la qualità dell’immagine.

Non manca la modalità di scatto temporizzato, che include TimeWarp 3.0 fino a 5,3K e velocità fino a 30x, con aggiunte come Star Trail, Light Painting e Scie Luminose Veicoli, che salvano sia il video temporizzato che una singola immagine. Gli obiettivi digitali restano quattro: HyperView, SuperView, Ampio e Lineare, con l’opzione di blocco dell’orizzonte sull’obiettivo lineare e uno zoom digitale fino a 2x. Inoltre, sono disponibili campi visivi aggiuntivi per le lenti opzionali, che esploreremo nel prossimo paragrafo.

La stabilizzazione HyperSmooth 6.0, con tecnologia AutoBoost, continua a migliorare la qualità video regolando dinamicamente il ritaglio per un’immagine più ampia e fluida. Migliorato anche l’audio, ora con una modalità Voce che riduce i suoni ambientali, focalizzandosi su chi parla. È possibile continuare a collegare auricolari Bluetooth o microfoni wireless, utili per interviste, narrazioni o per l’uso di comandi vocali a distanza.

App Quik

Un’app indispensabile per ogni utente GoPro è Quik, scaricabile gratuitamente sia su Android che iOS, e, da quasi un anno, anche su Mac. Tuttavia, la versione per PC Windows, attesa ormai da tempo, non è ancora disponibile e non ci sono aggiornamenti riguardo alla data di rilascio.

L’app consente di controllare da remoto la GoPro HERO13 Black, con o senza anteprima delle immagini, e di esportare video pronti per la condivisione. Se le riprese sono in formato 8:7, è possibile salvare i video in orizzontale, verticale o in formato quadrato.

È possibile montare manualmente le clip registrate, ma chi è alle prime armi troverà particolarmente utile la funzione di editing automatico, che analizza e assembla le clip per creare un video del formato e della lunghezza desiderati, selezionando i momenti migliori grazie all’intelligenza artificiale.

Per accedere a temi, musiche e funzioni avanzate, è disponibile l’iscrizione a GoPro Premium, al costo annuale di €49,99 (scontato a €24,99 per il primo anno). Con l’iscrizione si ottengono anche ulteriori vantaggi, tra cui il caricamento automatico delle clip quando la cam è in carica e connessa al WiFi, con spazio illimitato per i file caricati da una GoPro, e la generazione automatica di highlight con i momenti migliori della giornata.

Aggancio magnetico

Come già accennato, una delle innovazioni introdotte da GoPro con la nuova HERO13 Black è un attacco magnetico che consente di agganciare e sganciare rapidamente la fotocamera da vari supporti e accessori, rendendo agevole il passaggio da un supporto auto a un treppiede, o al montaggio su casco o bicicletta in un istante.

Per quanto pratica, questa soluzione non è del tutto nuova, poiché anche altre aziende hanno già implementato sistemi simili, e anche in passato era possibile utilizzare adattatori compatibili con GoPro di altri produttori. Tuttavia, nonostante il ritardo, GoPro ha saputo fare un ottimo lavoro, offrendo la soluzione migliore in termini di stabilità e facilità d’uso.

L’attacco, infatti, non presenta un verso obbligato, permettendo di posizionare la fotocamera in modo da poter filmare in entrambe le direzioni senza doverla staccare, a differenza di soluzioni analoghe di altri marchi. Inoltre, la cam una volta fissata appare stabile e salda, senza il rischio di sgancio che abbiamo riscontrato con i sistemi magnetici di DJI e Insta360.

Nuovi obiettivi serie HB

Una delle novità più interessanti della GoPro HERO13 Black è la gamma di obiettivi intercambiabili, che amplia le possibilità oltre la lente standard. Nei modelli precedenti era già possibile sostituire la lente con il Mod Max o il più recente Mod Max 2.0, che offre un campo visivo fino a 177°, ma con la nuova serie HB le opzioni si moltiplicano.

Per chi possiede già il Mod Max, è possibile continuare a utilizzarlo sulla HERO13 selezionandolo nel menu per ottimizzare i parametri d’esposizione. Per tutti gli altri, i nuovi obiettivi della serie HB introducono funzioni avanzate e aprono a una maggiore creatività. Una delle principali innovazioni è che ogni lente viene automaticamente riconosciuta dalla fotocamera, che ne ottimizza le impostazioni per garantire i migliori parametri di registrazione. Inoltre, le lenti HB sono le uniche compatibili con la stabilizzazione HyperSmooth 6, sono impermeabili e resistenti ai graffi.

Esaminiamo in dettaglio i nuovi obiettivi della serie HB per la GoPro HERO13 Black:

Mod per obiettivo ultra-grandangolare: aggiornamento del Mod Max 2.0, offre un campo visivo di 117° e introduce il nuovo formato 1:1, consentendo maggiore flessibilità in post-produzione grazie alla possibilità di ritaglio sia orizzontale che verticale. Include la stabilizzazione con blocco dell’orizzonte a 360° in HyperSmooth fino a 4K@60fps. Prezzo consigliato: €109,99 (disponibile anche su Amazon).

Mod per obiettivo macro: consente di avvicinare i soggetti fino a quattro volte e di regolare la messa a fuoco su oggetti vicini o lontani, per dettagli intensificati. La ghiera attorno all’obiettivo permette di mettere a fuoco soggetti fino a 11 cm di distanza. Prezzo consigliato: €139,99 (disponibile anche su Amazon).

Filtri ND: la confezione include quattro filtri (ND4, ND8, ND16 e ND32) per ridurre la luminosità in ambienti molto chiari, come occhiali da sole con diverse intensità. Utili per evitare effetti di sovraesposizione in paesaggi assolati o innevati, consentono anche di ottenere sfocature e movimenti cinematografici aumentando il tempo di esposizione. Prezzo consigliato: €79,99 (disponibili anche su Amazon).

Mod per obiettivo anamorfico: previsto per il 2025, questo obiettivo cattura riprese grandangolari con minore distorsione e in formato cinematografico 21:9, offrendo i bagliori luminosi tipici dei film. La HERO13 Black decomprime automaticamente le immagini, semplificando la post-produzione. Prezzo consigliato: €139,99.

Questi nuovi obiettivi migliorano notevolmente le possibilità di ottenere clip professionali senza dover ricorrere a software complessi. Abbiamo particolarmente apprezzato il Mod Macro, per immagini più dettagliate e il Mod ultra-grandangolare per catturare ampie scene. Anche i filtri ND si sono rivelati utilissimi, permettendo di creare effetti seta sui corsi d’acqua e sfocature cinematografiche nei video.

GoPro HERO13 Black: conclusioni

Abbiamo quindi esplorato tutte le caratteristiche e le novità che GoPro ha introdotto con la nuova HERO13 Black, ma come si posiziona questa fotocamera rispetto alla concorrenza? Da anni GoPro è il punto di riferimento per il mondo delle action cam: è ancora la scelta migliore? La concorrenza, oggi, è più agguerrita che mai e non manca di attirare l’attenzione con soluzioni innovative per distinguersi. Tuttavia, tirando le somme, possiamo affermare che – per noi – GoPro rimane la scelta migliore per chi cerca una action camera di qualità.

I materiali solidi, un sensore in grado di catturare immagini di altissimo livello, continui miglioramenti nell’autonomia e nella gestione del calore, insieme a dettagli ben curati come l’aggancio magnetico solido e accessori opzionali come le lenti della serie HB, dimostrano quanto l’azienda sia attenta a ogni aspetto per offrire un prodotto di livello superiore, evitando compromessi o artifici sulle specifiche tecniche (come nel caso di sensori realmente nuovi anziché semplici upscaling delle immagini).

Se ci si domanda se valga la pena aggiornare dalla HERO12 (o anche dalla HERO11) alla nuova HERO13, possiamo dire che – salvo esigenze particolari, come l’uso degli obiettivi HB o dell’aggancio magnetico – un upgrade non è indispensabile. Tuttavia, chi possiede un modello più vecchio troverà sicuramente benefici nel passaggio alla nuova versione. È la stessa dinamica che vale per smartphone e altri dispositivi: pochi scelgono di aggiornare ogni anno, mentre la maggioranza preferisce cambiare ogni tre o quattro anni.

In conclusione, GoPro HERO13 Black si conferma una cam che combina hardware affidabile – anche se non sempre all’avanguardia – e un software intuitivo, adatto a utenti di qualsiasi livello, ma che offre anche agli utenti più esperti ampie possibilità di personalizzazione per ottenere risultati migliori. Grazie alla combinazione con l’app Quik, infine, chiunque – dal videoamatore al principiante – può creare storie e preservare i propri momenti migliori.

Pro

Immagini di ottima qualità.

Ampia possibilità di personalizzazione per modalità di ripresa e parametri di esposizione.

Audio di qualità superiore.

Vasta scelta di accessori, sia originali che di terze parti.

Contro

Processore un po’ datato.

Stesso sensore fotografico del modello precedente.

Batteria incompatibile con caricabatterie e batterie delle versioni precedenti.

Cosa ci piacerebbe vedere nella prossima GoPro HERO14 Black

Sensore fotografico più grande e risoluto.

Processore aggiornato per prestazioni più fluide e minore consumo energetico.

Collaborazione con marchi di ottica (Zeiss?) per lenti e algoritmi migliorati.

Compatibilità con gli accessori e le lenti della serie HB.

GoPro HERO13 Black: disponibilità e prezzo

La GoPro HERO13 Black è ora acquistabile sul sito GoPro, su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica e fotografia al prezzo di listino di €449,99, identico a quello di lancio della HERO12 Black.

Disponibile anche quest’anno la Accessory Bundle Edition, che include un’impugnatura galleggiante, una batteria di riserva e una custodia per il trasporto, al prezzo consigliato di €499,99; e la Creator Edition, con mod multimediale, mod luce e supporto Volta, proposta al prezzo di €679,99.

Gli iscritti a GoPro Premium, inoltre, possono beneficiare di uno sconto di €100 sull’acquisto della cam e di sconti fino al 50% su tutti gli accessori originali GoPro, oltre al caricamento automatico su cloud delle riprese realizzate con GoPro e altri vantaggi, al costo annuale di €49,99.

