MOVESPEED S05, batteria magnetica da 5.000 mAh a soli 23 €

Se arrivate a sera col telefono costantemente scarico prima che finisca la giornata, ecco l’accessorio che fa per voi: MOVESPEED S05, una powerbank sottile e con ricarica magnetica compatibile con tutti i telefoni dotati di ricarica wireless. Ora disponibile in offerta speciale.

Compatibile anche con la tecnologia MagSafe di Apple, rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per ricaricare i propri dispositivi senza il fastidio di cavi. La capacità è di 5.000 mAh, ha uno spessore di soli 0,9 cm (è alta 10 cm e larga 6,6) e un peso di 115 grammi, quindi è estremamente sottile e leggera, ottima da portare sempre con sé senza occupare spazio eccessivo.

Come dicevamo si attacca magneticamente al dorso di iPhone e di altri telefoni Android che supportano la ricarica magnetica – come diversi modelli di Xiaomi, Huawei, Samsung, Oppo, Vivo – e li ricarica anche mentre si è in movimento senza dover collegare scomodi cavi.

Gli indicatori LED, posizionati in maniera strategica, offrono un comodo feedback visivo sulla quantità di energia residua, consentendo di sapere esattamente quando è necessario ricaricare la batteria. E quando arriva quel momento, basta collegare il caricatore alla porta USB-C con un input massimo di 20 W, ricaricandola così in maniera rapida ed efficiente.

Realizzata con un guscio in plastica resistente, la batteria è disponibile in due varianti di colore, grigio oppure oro.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 65 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 64% andando a spendere intorno ai 23 €.

C’è anche in versione da 10.000 mAh in offerta a circa 28 €. Esteticamente è identica se non per lo spessore (15 mm) e il peso (circa 200 grammi).

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

