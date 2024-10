Minimo storico, SSD Crucial X9 da 2 Tb a solo 132,99

Pubblicità

Se volete un disco esterno molto economico ma ad altissima capacità, andate su Amazon dove trovate per dischi Crucial X9, in particolare la versione da 2 TB che pagate 132,99€, un prezzo eccellente.

Questo dischi sono i successori degli X8 che hanno avuto una grande popolarità per la capacità di unire prestazioni molto buone ad un prezzo che praticamente nessun concorrente riusciva a pareggiare.

Non ci sono sostanziali differenze in termini di prestazioni tra Crucial X8 e Crucial X9. Ancora una volta si tratta di prodotto di alta qualità con prestazioni molto significative: 1050 MB/s, sufficienti per gestire anche file di grandi dimensioni e usare questo disco come un sistema esterno per compiti di grafica e video.

Si tratta di un prodotto ideale per il mondo della mobilità. L’unità SSD che è contenuta in un case di metallo che ora ha una forma differente rispetto a quella di X8. Non più affusolata ma quadrata, poco più grande della custodia di un paio di auricolari.

Hanno un unico collegamento Usb-C su una estremità, e un cavetto per i dati da 10 Gbps tipo Usb-C con adattatore estraibile molto compatto per Usb-A. La scocca del Crucial X9 è robusta e con inserti di plastica che garantiscono un grip piacevole. Le dimensioni sono di 65 x 50 mm con foro per cordoncino integrato. In pratica parliamo di un disco tascabile che non soffre per cadute, umidità o altri problemi che affliggono un classico disco a piatti magnetici.

Il taglio che vi segnaliamo in sconto è quello da 2 TB. Costa solo 132,99 €, il prezzo migliore che abbiamo visto.