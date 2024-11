Murata, un circuito stampato flessibile migliora i dispositivi medici indossabili

Pubblicità

La giapponese Murata Manufacturing, ha presentato una nuova tecnologia innovativa di circuito stampato flessibile (SPC) che segna un importante sviluppo nella tecnologia dei circuiti stampati.

L’SPC dell’azienda giapponese è indicato come un passo avanti nello sviluppo dei supporti, in quanto offre sia la flessibilità sia la capacità di allungarsi e deformarsi mantenendo la piena funzionalità. È indicato come perfetto per la creazione di prodotti medici avanzati, come dispositivi terapeutici indossabili e strumenti di monitoraggio vitale, in grado di fornire una maggiore precisione, durata e comfort per il paziente rispetto ad odierni dispositivi analoghi.

Negli ultimi anni, per effettuare diagnosi più accurate in campo medico, è aumentata l’importanza di test avanzati eseguiti negli ospedali e di informazioni biometriche raccolte continuamente nella vita quotidiana. Il quotidiano monitoraggio di segnali vitali è in molti casi importante per impedire malattie legate allo stile di vita e dispositivi medici indossabili sono ormai onnipresenti. Questi ultimi, però, sono spesso troppo rigidi per varie applicazioni, creano problemi quali disagi per il paziente, insufficiente superficie di contatto, instabilità nell’acquisizione dei dati. Secondo Murata, il suo Stretchable Printed Circuit (SPC) è flessibile ed elastico, può essere adattato a varie superfici, supporta funzionalità di rilevamento multiplo; il materiale è indicato come “morbido e delicato” sulla pelle, rendendo possibile l’uso con dispositivi medici e applicazioni wellness quali EEG (elettroencefalogramma), EMG (elettromiogramma) e ECG (elettrocardiogramma). L’elasticità di questo materiale, permette di creare dispositivi di forme e dimensioni che possono essere applicati a varie parti del corpo, incluse aree in precedenza problematiche quali i gomiti o le articolazioni del ginocchio.

Secondo il produttore (qui i dettagli) questo materiale spiana la strada a nuovi dispositivi medici, tenendo conto anche che i substrati sono non solo resistenti, in grado di soddisfare requisiti di tensione elevata e altamente resistenti all’umidità ma consentono anche di bloccare disturbi elettromagnetici, con ovvii vantaggi in termini di affidabilità.