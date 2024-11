Inizia il Black Friday di Surfshark, tutto sulle promozioni in corso

Pubblicità

Le VPN sono tra le app del momento. Ne abbiamo parlato più volte tra le pagine di macitynet, spiegando che si tratta di applicativi che permettono di navigare in totale sicurezza, bypassare blocchi geografici e, come nel caso di Surfshark, creare anche identità alternative. Se stavate pensando di abbonarvi è il momento migliore, grazie alle offerte per il Black Friday.

Quest’anno, Surfshark ha riservato per gli utenti alcune offerte speciali che offrono sconti esclusivi su abbonamenti biennali, con prezzi a partire da appena 1,99 dollari al mese e un risparmio fino all’86%.

Offerta Surfshark Black Friday:

Surfshark VPN : Abbonamento biennale a 1,99 dollari/mese, con 4 mesi aggiuntivi gratuiti, per un totale di appena 55,72 dollari totali;

Surfshark One : Include VPN, antivirus, ricerca sicura, alert di sicurezza e possibilità di creare identità alternative a 2,49 dollari al mese, con 4 mesi gratuiti, per un totale di appena 69,72 dollari al checkout;

Surfshark One+ : Include Surfshark One con il servizio Incogni che abbiamo recensito a questo indirizzo, per una protezione avanzata della privacy, a 3,99 dollari al mese e 6 mesi aggiuntivi gratuiti, (offerta valida fino a fine novembre).

Perché scegliere le offerte di Surfshark per il Black Friday?

Surfshark è molto più di una semplice VPN, come abbiamo anche sottolineato anche nella nostra recensione. In particolare, la suite completa, a partire dall’abbonamento One, consente di accedere a diverse funzionalità per la protezione della privacy, così da essere protetti da minacce informatiche, salvaguardare l’identità online e garantire una navigazione sicura.

Ad esempio, oltre alla possibilità di navigazione tramite VPN, Surfshark offre protezione antivirus integrata, che protegge i dispositivi da malware e virus. Si tratta di un vantaggio non da poco, perché consente di avere la maggior protezione possibile senza dover installare software aggiuntivi.

Alternative ID

Un aspetto davvero interessante di Surfshark è la funzione Alternative ID, che permette di proteggere la propria identità online e ridurre il rischio di furto di dati. Si tratta di uno strumento che crea di fatto una vera e propria identità alternativa per l’uso online, permettendoti di navigare e interagire sui social media o fare acquisti senza dover condividere dati sensibili.

In sostanza, questo pannello permette di generare nomi e email fittizi, collegati al proprio indirizzo reale, così da poterli inserire in rete senza la preoccupazione che finiscano nelle mani sbagliate o che vengano bersagliate da spam. Se l’email appena generata inizia a ricevere email di spam, è possibile semplicemente eliminarla e crearne una nuova.

Surfshark Alert

Surfshark Alert è un’altra importante funzione, che avvisa gli utenti nel caso in cui i propri dati personali vengano trafugati. Se, ad esempio, email o password vengono esposte a violazione, Alert invierà notifiche in tempo reale così da consentire all’utente di agire immediatamente per proteggere i propri account.

Surfshark Alert è una funzione integrata all’interno di Surfshark, ed è un prodotto di cyber security progettato per proteggere l’utente da eventuali attacchi che possono colpirlo.

La funzione avvisa l’utente quando i propri dati personali sono stati compromessi online, magari per attacchi a siti e piattaforme alle quali si è registrati. In questo modo, l’app suggerisce il modo migliore per agire rapidamente.

Surfshark mette anche a disposizione un comodo strumento di Data Leak per verificare se i vostri dati online sono stati compromessi.

Protezione dei dati personali

Anzitutto, Surfshark Alert offre una protezione continua monitorando i dati personali dell’utente sul web. In caso di compromissione di questi ultimi, l’utente viene immediatamente avvisato, garantendo un pronto intervento.

Come funziona

Il funzionamento è davvero semplice e consiste nell’inserire nell’apposito pannello i propri indirizzi email e/o il numero della propria carta di credito, così da poter avviare la scansione degli uni o dell’altra.

In caso di violazione, il pannello individua immediatamente la gravità dell’eventuale fuga di dati, mostrando all’utente quali dei propri dati sono trapelati in rete. E’ possibile, ad esempio, che sia trapelato l’indirizzo IP, il proprio username, o addirittura la password o i sistemi di pagamento utilizzati.

Ovviamente, il pannello mostra esattamente il sito al quale siete registrati e che è stato soggetto all’attacco. Alert mostra quindi quali dati specifici sono stati compromessi, permettendo all’utente di essere consapevole della vulnerabilità delle proprie informazioni personali.

Accesso a oltre 3.200 server

Surfshark offre un accesso senza restrizioni a oltre 3.200 server in tutto il mondo. Ciò consente agli utenti di navigare da diverse posizioni per accedere a servizi altrimenti bloccati a livello geografico, con un listino magari più conveniente rispetto al Paese da cui ci si collega.

Come attivare il coupon Black Friday di Surfshark

Attivare il coupon di Surfshark per il Black Friday è semplice. E’ sufficiente visitare il sito ufficiale dell’app, scegliere il piano che si preferisce tra i tre sopra descritti e applica l’offerta speciale direttamente nel carrello.

Non è necessario inserire alcun codice promozionale, in quanto le offerte di Black Friday e Cyber Monday sono già attive per tutti i nuovi utenti.

Potete usare questo link per accedervi.

Offerte Surfshark Black Friday e Cyber Monday

Le offerte di Surfshark per il Black Friday si estenderanno anche al Cyber Monday, garantendo così gli sconti sopra descritti su tutte le opzioni di abbonamento.

Durata offerte Black Friday

Le promozioni Black Friday sono valide solo per un periodo limitato e non saranno accessibili tutto l’anno. Per questo, chiunque volesse abbonarsi al servizio, il consiglio è quello di approfittare di queste offerte mentre sono disponibili, poiché non saranno ripetute a breve.

Come risparmiare con Surfshark

Grazie alla possibilità di utilizzare Surfshark illimitatamente su più dispositivi, è possibile condividere l’abbonamento con familiari o amici, ottenendo una protezione completa a un costo per persona davvero ridotto.

Per abbonarvi a Sursfshak, iniziando a risparmiare con le offerte Black Friday 2024 il link da cui partire è direttamente questo.