Il 2 ottobre l’apertura del Museo Nintendo, dal tiro al piattello a Super Mario

Nintendo ha fatto che l’apertura a Kyoto (Giappone) del museo dedicato all’azienda è prevista per il 2 ottobre. In un filmato di presentazione, Shigeru Miyamoto (uno dei più noti autori di videogiochi, noto per titoli quali Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda e altri ancora) parla dei preparativi per l’apertura ufficiale.

Il museo nasce dove sorgeva la fabbrica in cui Nintendo produceva carte da gioco Hanafuda (uno speciale mazzo di carte giapponesi); la piazza dove un tempo arrivavano i camion che caricavano carte e giochi meccanici, è diventata una piazza dedicata a Mario.

Miyamoto spiega che l’intero sito è profondamente legato alla storia dei prodotti Nintendo, convertito in quello che oggi è il museo. Nel tour virtuale mostrato nel video che alleghiamo si vedono gli interni (su più piani), dove ovviamente sono esposte collezioni di prodotti che fanno parte della storia dell’azienda, dal passato ai giorni odierni, con una enfasi particolare sui videogiochi.

Tra le curiosità, controller giganti (riproduzioni di gamepad), le varie console ma anche altri elementi che evidenziano la creatività dell’azienda. Nintendo ha cominciato a occuparsi di videogiochi dagli anni ’70 cominciando dal Laser Clay Shooting System, un simulatore di tiro al piattello che perfezionava la tecnologia delle pistole ottiche già commercializzate dall’azienda.

Nel 1975 Nintendo ottiene i diritti di distribuzione in Giappone della console Magnavox Odyssey, distribuita con un gioco molto simile al Pong di Atari; lavora quindi a una propria versione della macchina insieme alla Mitsubishi Electric e nel 1977 la commercializza con il nome di Color TV Game.

Sempre nel 1977 Nintendo assume lo sviluppatore di videogiochi Shigeru Miyamoto, futuro creatore di Super Mario. Nel 1980 nasce Nintendo of America, e nel 1981 arriva l videogioco arcade Donkey Kong, enorme successo commerciale. In seguito sono arrivati il Nintendo Entertainment System (NES), noto in Giappone come Famicom, negli anni ’90 il Super Nintendo Entertainment System (SNES), il Virtual game boy, e tutto quello che è seguito dopo.

