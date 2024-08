Garmin si occuperà della funzione SOS satellitare dei Google Pixel 9

Pubblicità

Tra le novità dei Pixel 9 di Google la funzione SOS Satellitare che con Android 15 consentirà di chiamare i soccorsi anche senza segnale, alla stregua di quanto già possibile sugli iPhone (da iPhone 14 in poi).

I Pixel 9 sono i primi telefoni Android a includere il nuovo SOS satellitare, funzione che permette di collegare l’utente ai servizi di emergenza via satellite e condividere la posizione anche se non è disponibile la rete. Il servizio Satellite SPS sarà disponibile negli Stati Uniti sui dispositivi Pixel 9, indipendentemente dal piano del proprio operatore. Similarmente a quanto fatto da Apple, Google ha fatto sapere che per i primi due anni su Pixel sarà disponibile senza costi aggiuntivi.

La funzione in questione è frutto di accordi con Garmin. Lo riferisce quest’ultima, spiegando che si prenderà cura del servizio di emergenza che passa attraverso i satelliti. Negli USA i clienti di Google avranno accesso a Garmin Response per due anni: è un regalo di rilievo, tenendo conto che il servizio in questione è tipicamente riservato agli utenti dei dispositivi della gamma ma InReach, comunicatori satellitari che (grazie ad abbonamenti a partire da 14,99€ al mese) consentono di inviare richieste di soccorso al centro di monitoraggio 24/7, inviare e rispondere a messaggi sulla natura dell’emergenza e ricevere conferma dagli operatori quando i soccorsi si sono attivati.

Garmin gestire un centro in Texas, che può rispondere alle chiamate di aiuto degli utenti, chiamare i soccorsi e mettere in contatto questi ultimi con la persona che chiama.

Come accennato, Garmin offre normalmente queste funzionalità con portatili Garmin della serie inReach, appoggiandosi alla rete satellitare Iridium e richiedendo normalmente un abbonamento (sono previsti piani mensili o annuali).

A questo indirizzo vi spieghiamo come funziona SOS Emergenze tramite satellite su iPhone. La funzionalità “SOS emergenze” tramite satellite di Apple è disponibile in Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

Sui telefoni di Google la funzionalità è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti (tranne Hawaii e Alaska).