Da Dreame le tecnologie per la pulizia della casa a IFA 2024

Anche Dreame è a IFA 2024 per presentare i suoi prodotti: naturalmente il marchio si focalizza sulla pulizia domestica completamente autonoma. Tanti i prodotti in mostra nei vari stand del produttore, fotografati per voi da Macitynet.

Durante l’evento, Dreame ha lanciato il nuovo Dreame H14 Pro, un aspirapolvere lavapavimenti versatile capace di affrontare sporco e liquidi con un’impressionante potenza di aspirazione di 18.000 Pa. Il suo design consente una rotazione di 180 gradi, ideale per raggiungere facilmente anche gli spazi più angusti come sotto i mobili.

A questo si aggiunge, come punto di forza, il motore Liquid Separation, che mantiene prestazioni elevate anche nelle situazioni più difficili, garantendo una pulizia efficiente.

Dreame L40 Ultra

Accanto a questa novità, Dreame ha svelato il suo nuovo robot aspirapolvere di punta, il modello L40 Ultra.

Questo dispositivo combina potenza e tecnologia avanzata, con una serie di funzioni che migliorano notevolmente la pulizia quotidiana. Tra queste, la tecnologia *SideReach per accedere ai punti più difficili e MopExtend RoboSwing, che assicura una pulizia anche su macchie ostinate grazie all’uso di acqua calda a 70°C.

In questo caso la potenza di aspirazione offerta è di 12.000 Pa.

Quattro nuove tecnologie per le pulizie Dreame

A IFA, Dreame ha presentato anche quattro tecnologie che cambieranno il modo di gestire la pulizia domestica.

Il sistema ProLeap migliora l’efficienza del robot aspirapolvere, mentre VersaLift consente una navigazione fluida negli spazi stretti. Ed ancora, la tecnologia HyperStream Detangling DuoBrush, che previene l’aggrovigliamento dei capelli, migliorando ulteriormente l’efficienza del dispositivo. Infine, AutoFlow, per garantire il riempimento e lo scarico automatico dell’acqua, semplificando la manutenzione quotidiana.

