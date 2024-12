Il cargo BYD pieno di elettriche cinesi punta all’Europa

Pubblicità

La casa automobilistica cinese BYD non sembra preoccupata dei dazi sulle importazioni delle auto approvati dalla Commissione europea a ottobre (con tariffe aggiuntive che vanno dal 7,8 a 35,3 per cento) ma prosegue il cammino dell’espansione globale, senza mostrare segnali di indebolimento.

BYD ha per la seconda volta caricato “Changzhou” – imponente nave cargo lunga quasi 200 metri – di 5.000 veicoli NEV (New Energy Vehicles) destinati all’esportazione in Europa.

BYD è l’acronimo inglese di “Build Your Dreams” (costruisci i tuoi sogni) ed è specializzata nella produzione di veicoli elettrici. È attiva da anni ed è stata anche la prima azienda al mondo a produrre su grande scala un veicolo ibrido plug-in, nel 2008.

Negli ultimi tre si è fatta notare massicciamente a livello globale per innovazioni che ha sviluppato in proprio relativamente a gran parte dei componenti base e dei materiali, dalla fase di ricerca all’assemblaggio, una serie di scelte che hanno permesso di espandersi in vari mercati del mondo.

L’espansione della flotta, riferisce il sito Electrek.co, coincide con un periodo di forte crescita per BYD: a novembre ha venduto 506.804 veicoli NEV, con un incremento del 67,86% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Le vendite globali da gennaio a novembre sono arrivate a 3.757.336 unità, evidenziando un aumento del 40,02% rispetto all’anno precedente. Di queste, 30.977 unità sono state vendute all’estero, 28.141 dele quali esportate direttamente dal Paese del Dragone.

BYD ha in cantiere un ulteriore incremento della flotta, e ha previsto al proposito altre sette navi cargo nei prossimi anni, tutto a supporto della crescente domanda internazionale di veicoli elettrici e ibridi.

Una curiosità: il nome “Changzhou” della nave-cargo deriva dalla città di Changzhou, una città-prefettura ubicata nella provincia dello Jiangsu, importante centro industriale dove dal 2022 BYD costruisce i suoi veicoli. La nomenclatura segue uno schema già usato: la precedente nave cargo si chiamava Hefei, altra città cinese dove la casa automobilistica costruisce veicoli.

