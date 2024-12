Prince of Persia, Lost Crown disponibile sul Mac App Store

Pubblicità

“Prince of Persia: Lost Crown” è ora disponibile sul Mac App Store. Come aveva promesso durante la WWDC dello scorso giugno, Ubisoft ha effettuato il porting di questo gioco su macOS, rendendolo però disponibile esclusivamente per i Mac dotati di un chip Apple Silicon (M1, M2, M3, ecc.).

In occasione del lancio il gioco è in promozione a 19,99€ (normalmente costa 40€); “pesa” 25,3 GB, richiede macOS 12.0 o versioni successive e un Mac con chip Apple M1 o versioni successive. L’età minima per il download è 17 anni.

Annunciato al Summer Game Fest del 2023, questo gioco genere 2.5D con trama originale, si concentra su Sargon, un giovane guerriero persiano di talento membro di un gruppo d’élite di guerrieri chiamato “gli immortali”, i quali stanno esplorando il Monte Qaf, un luogo maledetto e ostile.

Nella descrizione del gioco (un platform d’azione e avventura ambientato un una versione mitologica dell’antica Persia) si legge: “Scatena il guerriero che è in te! Sfrutta i poteri temporali insieme alle abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Immergiti nelle meraviglie del monte Quaf. Sopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia colmo di incredibili attrazioni ed esplora una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie. Vivi un’avventura epica! Immergiti in un mondo fantasy mitologico ispirato all’antica Persia per vivere una storia originale e intrigante. Usa l’astuzia per risolvere gli enigmi, trovare i tesori nascosti e completare le missioni, in modo da scoprire di più su questo mondo corrotto.

Nel momento in cui scriviamo non sembra essere disponibile una versione demo e quindi bisogna fidarsi e pagare per ottenere il gioco, anche se Apple offre generalmente la possibilità di accedere ai rimborsi. Il Mac App Store sembra comunque avere l’esclusiva sulla versione macOS, almeno per il momento: su Steam, per esempio, a momento si trova il gioco solo in versione per Windows.

Il gioco è arrivato a gennaio 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie S e X, Nintendo Switch e PC, e ora è finalmente disponibile anche per i Mac con CPU Apple Silicon.