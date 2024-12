MIR 2025, la fiera delle tecnologie audiovideo e intrattenimento a Rimini

Pubblicità

Italian Exhibition Group – IEG sta preparando la prossima edizione di MIR 2025 Multimedia Integration Expo, manifestazione che permetterà ai visitatori di scoprire le tecnologie che stanno rivoluzionando audio, video, luci e broadcast per qualsiasi evento, spettacolo o concerto.

Il filo conduttore è infatti “The Future of Audiovisual and Entertainment Technology“. Dal 23 al 25 marzo, nel quartiere fieristico di Rimini, sarà possibile ammirare e provare soluzioni per diversi settori: per aziende e corporate, passando per education e retail.

Nel corso degli anni MIR si è sempre più confermato come l’appuntamento da non perdere per aziende, professionisti, addetti lavori e system integrator nel campo audio, video, luci e broadcast.

A maggior ragione questo vale per l’edizione in arrivo che si amplia ulteriormente con Sound Stage Outdoor, un’area esterna dedicata alle dimostrazioni dal vivo degli impianti audio. Senza le limitazioni acustiche dei padiglioni interni, i professionisti potranno così valutare le prestazioni dei prodotti in condizioni reali.

Non solo, MIR 2025 promette di essere ancora più grande e ricca di novità, con una parte espositiva che occuperà quattro padiglioni, ognuno dedicato alle ultime tendenze audio, video, broadcast e system integrator. Quest’ultima presenterà soluzioni per l’esperienza audiovisiva in contesti professionali come aziende, hotel, musei, negozi e istituti scolastici.

Ci sarà anche un’area speciale Live Production con dimostrazioni pratiche e workshop tenuti da alcuni dei più importanti esperti del settore. In collaborazione con SIEC verrà inoltre presentata un’offerta completa per chi cerca soluzioni personalizzate e di alta qualità, oltre ad un’opportunità unica per aggiornarsi e fare networking. Visitatori e pubblico potranno sperimentare dal vivo l’effetto di luci, suoni e installazioni audiovisive in scenari realistici e coinvolgenti.

MIR Club per la musica elettronica

Visto il successo dello spazio dedicato a DJ e Club Culture nell’edizione MIR 2024, torna anche quest’anno l’area dedicata alla musica elettronica a cura di DJ Mag Italia. È previsto un programma di eventi, incontri e dimostrazioni con i protagonisti della club culture e del DJing, oltre all’esposizione delle ultime tecnologie nella zona DJ Experience.

Infine MIR 2025 punta sempre sulla formazione con Masterclass rivolti ai tecnici delle produzioni dal vivo e dell’illuminazione. In collaborazione con SIEC, partirà un percorso avanzato, che include anche crediti formativi, dedicato ad architetti e progettisti sulle nuove frontiere delle applicazioni tecnologiche e integrate.

Per ulteriori informazioni su MIR 2025 e sulle novità in programma è possibile partire da questa pagina.