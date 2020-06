Come rinominare i preferiti nelle Mappe di Apple su iOS 13

Apple ha modificato la sezione Preferiti delle Mappe di Apple, che in iOS 13 appare diversa rispetto a quella delle precedenti versioni del sistema operativo. Se si presenta la necessità di personalizzare le posizioni preferite sugli iPhone e iPad, rinominandole, ecco una breve guida che vi spiega come farlo in quest’ultima versione di iOS.

Aggiungere una posizione ai preferiti

Innanzitutto, aprite l’app Mappe di Apple ed usate quindi la barra di ricerca per rintracciare un luogo che si desidera aggiungere tra i preferiti. Cliccatelo, quindi scorrete verso l’alto per espandere la relativa scheda fino a che non vi trovate di fronte al pulsante Aggiungi ai preferiti. Basterà selezionarlo per eseguire tale operazione.

Rinominare i preferiti

A questo punto, dopo aver aperto l’app Mappe di Apple, nella schermata principale sarà visibile la sezione Preferiti: se ciò non accade, sarà sufficiente scorrere verso l’alto per espandere la scheda dei menu visibile in basso.

Non resta quindi che cliccare il pulsante Vedi tutto visivile al fianco della scheda Preferiti, quindi rintracciate la posizione che si desidera modificare e cliccate sul pulsante (i) adiacente. Selezionate quindi la voce Etichetta, fate click sul box per digitare il testo, quindi cancellatelo o modificatelo a vostro piacimento e cliccate su Fine al termine dell’operazione.

Fatto!

