Nell’ultimo decennio spediti oltre 14 miliardi di smartphone

Gli ultimi anni sono stati abbastanza impegnativi per l’industria degli smartphone nel loro complesso, e il 2024 non sembra migliore. Dopo spostamenti in avanti e indietro, la domanda globale di nuovi dispositivi è prevista di nuovo in calo quest’anno, allungando i tempi dell’attesa ripresa del mercato. Benché il mercato lotti per mantenere i tassi di crescita visti nel 2021, il numero totale di smartphone spediti continua a crescere, con le cifre decennali che mostrano numeri impressionanti.

Secondo i dati riportati da AltIndex.com, le spedizioni globali smartphone nell’ultimo decennio sono arrivate all’incredibile cifra di 14 miliardi di unità.

Il 2015, 2016 e il 2017 sono stati gli anni migliori in termini di vendita di smartphone nell’ultimo decennio.

Nonostante la crescita nei mercati emergenti, sulle vendite globali di smartphone hanno avuto impatto elementi quali: la carenza di componenti, l’accumularsi di scorte e i lunghi cicli di sostituzione, portando a perdite per 15 miliardi di dollari in tre anni. Per il 2024 Statista prevede che le vendite globali di smartphone raggiungano un fatturato di 486 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 500 miliardi del 2021 nonostante un andamento positivo nella prima metà di quest’anno. L’aumento delle spedizioni è di 40 milioni su base annua, per un totale di 574,8 milioni.

Dal Worldwide Mobile Phone Tracker di IDC emerge che i produttori di smartphone hanno spedito più di 14 miliardi di unità in tutto il mondo dal primo trimestre del 2014. Come accennato gli anni migliori come numero di spedizioni sono stati: 2015, 2016 e 2017, con una media di 1,4 miliardi di unità spedite ogni anno. Questo dato è in contrasto con gli anni seguenti nei quali si sono registrate visto cifre più contenute.

Per quanto riguarda i brand, quello per il quale si segnalano più vendite è Samsung: l’azienda sudcoreana ha spedito 2,99 miliardi di smartphone dal 2014; segue Apple con un totale di 2,24 miliardi di telefoni dal 2014.

Samsung ha ad ogni modo perso quota di mercato rilevanti, principalmente a causa dei competitor cinesi, tra i quali Xiaomi, OPPO e vivo. Nel secondo trimestre del 2024 Samsung vanta un market share del 18,9% del mercato globale degli smartphone (nel 2014 deteneva quota 30,7%); invariato il market share di Apple, con il suo 15,8%.

I brand cinesi sono forti soprattutto in patria. Xiaomi è arrivata a più di un miliardo di spedizioni nell’ultimo decennio, e vanta una a quota di mercato simile ad Apple, con il 14,8% nel secondo trimestre di quest’anno.