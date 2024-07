PETKIT FreshElement Solo, distributore automatico di crocchette si controlla con smartphone

Pubblicità

Dovete partire per le vacanze e non sapete a chi lasciare la gestione dell’alimentazione dei vostri animali domestici? Oppure passate tutto il giorno in ufficio e vi rimarrebbe comunque difficile anche nel resto dell’anno? PETKIT FreshElement Solo potrebbe essere la soluzione che stavate cercando.

Si tratta di un distributore automatico di cibo per cani e gatti che, grazie alla perenne connessone alla rete WiFi (2.4 GHz) di casa, può essere controllato e gestito anche a distanza.

Oltre quindi a pianificare la sporzionatura delle crocchette (fino a un massimo di 10 pasti giornalieri), è possibile modificare dosi e orari in qualsiasi momento e in base alle necessità del momento.

È previsto anche un pulsante per l’erogazione di una porzione supplementare in modo da soddisfare le esigenze straordinarie dei vostri animali.

Questo modello è dotato di un serbatoio con capacità di 3 litri, sufficiente quindi per alimentare un gatto adulto per due settimane consecutive.

C’è una guarnizione che protegge il cibo da muffa e umidità ed è impiegato anche un essiccante che aiuta a mantenere il cibo fresco e asciutto.

La ciotola è in acciaio inox 304 ed è lavabile così come gran parte delle componenti di questo distributore.

Per alimentarlo va collegato alla rete elettrica ma fa uso anche di 5 batterie ministilo AAA (da acquistare a parte) come alimentazione di backup in caso di interruzione di corrente.

Si può usare con cibo secco, essiccato all’aria o liofilizzato ed è dotato di sistema anti-incastro in modo da poter funzionare senza problemi anche con crocchette di grandi dimensioni, inoltre l’app (gratis per iPhone e Android) funge anche da sistema per il monitoraggio dell’intero sistema.

Oltre al registro dei pasti erogati può infatti inviare una notifica quando le batterie si stanno per scaricare, oppure quando il cibo nel serbatoio è quasi finito. Ricorda anche di sostituire l’essiccante per tempo.

Dove comprare

PETKIT FreshElement Solo costa 99,99 € ed è in vendita anche su Amazon, dove al momento è in corso una promozione che vi permette di risparmiare 20 €.

Se siete alla ricerca di altri distributori Smart di cibo per animali potete dare un’occhiata alla nostra lista dei migliori.