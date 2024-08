Netflix e Google insieme vendono quello che guardi

Pubblicità

Da tempo Google Lens permette di effettuare ricerche visive per trovare ed eventualmente comprare ciò che si inquadra con la fotocamera dello smartphone, ora questa funzione compie un ulteriore passo avanti come strumento di marketing grazie alla collaborazione tra Netflix e Google in occasione del debutto della quarta stagione di Emily in Paris.

Mentre si guarda una delle nuove puntate di Emily in Paris su Netflix, basta inquadrare la protagonista con Google Lens per iniziare immediatamente una ricerca visuale di abbigliamento, scarpe e accessori nello stesso stile di quelli indossati da Emily. La funzione Google Lens non cambia, ma grazie all’accordo con Netflix risulta tagliata su misura per la serie TV, di cui Big G risulta sponsor.

Interessante rilevare che l’accordo Netflix – Google Lens per Emily in Paris e relative funzioni di shopping, risultano disponibili in USA in tutti i piani di abbonamento del colosso dello streaming, incluso quello più economico sostenuto da inserzioni pubblicitarie, fino a quello più costoso e completo privo di spot.

Nel piano base con pubblicità, quando l’utente mette in pausa, una inserzione invita a catturare il fermo immagine con Google Lens per iniziare al volo lo shopping per articoli simili.

Per promuovere l’iniziativa commerciale è stato anche realizzato uno spot congiunto di 15 secondi, come riporta Deadline. Accordo e funzioni dedicati sembrano per ora riservati agli USA, in ogni caso anche senza sponsorizzazione Google Lens fa il suo lavoro in Italia proponendo capi di abbigliamento e accessori simili a quelli inquadrati nella serie TV.

Tra le serie TV di successo del colosso streaming racconta le vicende della 28enne Emily Cooper di Chicago che per un colpo di fortuna è inviata a vivere e lavorare a Parigi. La crescita professionale e la vita personale di Emily si intrecciano in una serie brillante in cui spiccano le differenze culturali e di stili di vita tra USA ed Europa.

La prima stagione della serie TV Emily in Paris è iniziata nel 2020: ora sono disponibili i primi cinque episodi della quarta stagione, mentre i cinque episodi finali arriveranno a settembre.

Netflix è stato tra i primi a introdurre il piano di abbonamento con pubblicità (eliminando il preceden piano più economico) e a impedire la condivisione di password e account al di fuori del nucleo familiare, due mosse seguite da Disney e altri servizi streaming.