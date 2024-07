Netflix chiude il piano base senza pubblicità

Pubblicità

Il piano base di Netflix senza pubblicità presto sarà solo un ricordo: il colosso dello streaming, infatti, lo sta gradualmente eliminando anche per i vecchi abbonati. L’obiettivo, naturalmente, è quello di mantenere solo il piano da 5,49 euro con supporto alla pubblicità. Evidentemente viene ritenuto più convivente rispetto a quello senza pubblicità, sebbene sia molto più costoso.

Netflix sta portando avanti il suo piano di eliminare gradualmente il livello base senza pubblicità per i vecchi abbonati. Numerosi post su Reddit hanno rivelato che Netflix sta chiedendo ad alcuni abbonati del piano base di scegliere un nuovo piano per continuare a usufruire del servizio. La scelta, dunque, appare obbligatoria.

Oltre alle comunicazioni via mail, sempre su Reddit si scopre che alcuni utenti stanno ricevendo anche vere e proprie notifiche popup in cui Netflix invita al cambio di piano:

Il tuo ultimo giorno per guardare Netflix è il 13 luglio. Scegli un nuovo piano per continuare a guardare

Questo vuol che gli abbonati all’attuale piano standard da 7,99 euro, dovranno presto cambiare, scegliendo uno degli altri piani offerti dalla piattaforma. La scelta potrebbe, dunque, essere quella di passare al piano base con supporto alla pubblicità, che costa decisamente meno, 5,49 euro. Oppure, potrebbe essere l’occasione per passare a piani superiori, fino a quello più costoso 4K, che supporta anche la visione su quattro dispositivi diversi contemporaneamente.

Dai post su Reddit, inoltre, sembra che la maggior parte degli utenti che ricevono questo avviso siano localizzati in Canada o nel Regno Unito. Ovviamente, la decisione di Netflix non sorprende affatto, considerando che il colosso dello streaming aveva già ufficializzato la scelta di eliminare il piano standard senza pubblicità per i vecchi abbonati nel secondo trimestre di quest’anno, proprio a partire da Canada e Regno Unito.

Dopo Canada e Regno Unito il piano base senza pubblicità verrà terminato anche in altri paesi, Italia unclusa. La mossa, anche dal punto di vista del marketing, non sorprende: come molti altri servizi di streaming, Netflix continua a spingere gli utenti verso il piano supportato da pubblicità, che, a maggio, aveva superato i 40 milioni di utenti.

Ricordiamo che di recente si è scoperto che il colosso dello streaming sta valutando di introdurre un piano completamente gratis., una strategia che non applicherà negli USA ma che potrebbe arrivare in Europa e altri mercati.

